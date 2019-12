Snemovňa reprezentantov bude hlasovať o podaní žaloby na Trumpa

Washington 18. decembra (TASR) - Snemovňa reprezentantov Kongresu USA ovládaná demokratmi bude stredu hlasovať o podaní ústavnej žaloby (impeachment) na prezidenta USA Donalda Trumpa. Potvrdila to v utorok podľa agentúry AFP predsedníčka Nancy Pelosiová.



"Snemovňa reprezentantov bude zajtra vykonávať jednu z najslávnejších právomocí, ktorú nám udeľuje ústava, keď budeme hlasovať za schválenie dvoch článkov o obžalobe proti prezidentovi Spojených štátov," prihovorila sa v utorok v liste kolegom z Demokratickej strany Pelosiová.



Podľa jej slov počas tejto závažnej chvíle v histórii národa musia zákonodarcovia "ctiť našu prísahu, aby sme podporili a bránili našu ústavu pred všetkými nepriateľmi, zahraničnými aj domácimi".



V predvečer hlasovania o podaní ústavnej žaloby na prezidenta USA Trumpa vyšli do ulíc New Yorku demonštranti a žiadali ho obviniť. Ako uviedla agentúra Reuters ide iba o jednu z mnohých akcií, ktoré sa v súvislosti s procesom s Trumpom konajú po celých Spojených štátoch.



Šéf Bieleho domu Trump zaslal v utorok predsedníčke Snemovne reprezentantov Pelosiovej list, v ktorom pohrozil, že ak budú demokrati pokračovať v procese ústavnej žaloby (impeachmentu) proti nemu, bude to pokladané za "otvorené vyhlásenie vojny americkej demokracii".



V šesťstranovom liste americký prezident vyjadruje svoj "rozhodný protest proti straníckej krížovej výprave" impeachmentu, ktorú proti nemu vedú členovia Demokratickej strany v Snemovni reprezentantov.



Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriavalo na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.



Vyšetrovanie prebiehajúce v snemovni môže vyústiť do ústavnej žaloby proti Trumpovi, ktorý by sa v takom prípade stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA — po Billovi Clintonovi v roku 1998 a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde však majú väčšinu republikáni.