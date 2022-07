Snemovňa reprezentantov podporila vstup Fínska a Švédska do NATO

Washington 19. júla (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu podporila vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO) rezolúciou, ktorú v pondelok večer miestneho času odhlasovala v pomere 394 ku 18. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Snemovňa rezolúciou vyjadrila podporu "historickému rozhodnutiu" Fínska a Švédska a vyzvala všetky členské krajiny NATO, aby prístupové protokoly pre tieto dve škandinávske krajiny urýchlene ratifikovali.



"Fínsko a Švédsko spoločne značne rozšíria kolektívnu obranu NATO a pobaltský región tak bude oveľa bezpečnejší voči ruským útokom," uviedol líder demokratickej väčšiny v Snemovni reprezentantov Steny Hoyer.



Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO pred dvoma mesiacmi v súvislosti s ruským vojenským útokom na Ukrajinu, pripomína DPA. Podľa Štokholmu už odsúhlasilo vstup týchto krajín polovica z členských štátov Aliancie. Najviac sledovaným je ratifikačný proces v Turecku. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan totiž v pondelok opätovne pohrozil, že "zmrazí" úsilie Fínska a Švédska o vstup do NATO v prípade, ak nepristúpia na podmienky Ankary.



Obe škandinávske krajiny už dlhšiu dobu s NATO úzko spolupracovali.