Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona, ktorý ukončí shutdown
Obnoví sa financovanie federálnych agentúr do 30. januára 2026 a ukončí najdlhší shutdown v histórii USA.
Autor TASR
Washington 13. novembra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v noci na štvrtok schválila návrh zákona, ktorým sa obnoví financovanie federálnych agentúr do 30. januára 2026 a ukončí najdlhší shutdown v histórii USA.
Senát schválil tento návrh zákona v pondelok 10. novembra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Za rozpočet na financovanie federálnych úradov počas prechodného obdobia hlasovalo 222 poslancov dolnej komory Kongresu USA. Proti ich bolo 209. DPA pripomenula, že republikáni majú v Snemovni reprezentantov tesnú väčšinu. Za návrh hlasovalo aj niekoľko demokratov.
Republikáni a demokrati v americkom Senáte dosiahli dohodu, ktorá by mohla viesť k obnoveniu financovania federálnych inštitúcií, ešte v nedeľu večer.
Politici oboch strán sa dohodli na kompromisnom riešení hlavných sporných bodov, ako sú financovanie zdravotného poistenia, potravinové dávky a prepúšťanie federálnych zamestnancov vládou prezidenta Donalda Trumpa.
Najdlhší shutdown v dejinách USA už 43 dní ochromuje činnosť federálnych inštitúcií, ktorých zamestnanci nedostávajú výplaty, pričom okrem iného ohrozuje potravinovú pomoc pre menej majetných a narúša leteckú dopravu i ďalšie služby.
Trump podpísal zákon, ktorým sa obnovuje financovanie federálnych inštitúcií
Prezident USA Donald Trump v noci na štvrtok SEČ podpísal zákon, ktorým sa obnovuje financovanie federálnych inštitúcií pozastavené viac než šesť týždňov, informovala televízia NBC, píše TASR.
Tento krok nasledoval po tom, ako Snemovňa reprezentantov pomerom hlasov 222 k 209 tento návrh zákona schválila a poslala ho na podpis prezidentovi. Za návrh hlasovalo takmer celé republikánske poslanecké zoskupenie a šesť demokratov, proti boli dvaja republikáni a väčšina demokratov.
Senát schválil rovnaký návrh zákona už v pondelok, keď osem demokratických senátorov hlasovalo spolu s republikánmi, čím ukončili obštrukciu a umožnili prijatie opatrenia.
Schválenie návrhu v Snemovni bolo možné po tom, ako jej predseda Mike Johnson prvýkrát od 19. septembra zvolal jej mimoriadne zasadnutie. Po hlasovaní Johnson uviedol, že mu „veľmi odľahlo“, ale zároveň obvinil demokratov zo zodpovednosti za patovú situáciu.
„Milióny amerických rodín nemali čo dať na stôl. Milióny cestujúcich uviazli na letiskách, lety boli zrušené a oneskorené. Príslušníci ozbrojených síl a federálni zamestnanci sa pýtali, kedy dostanú ďalšiu výplatu,“ vyhlásil Johnson pred novinármi a zdôraznil, že „toto celé bolo úplne zbytočné a nezmyselné.“
