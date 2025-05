Snemovňa reprezentantov schválila premenovanie Mexického zálivu

Washington 8. mája (TASR) - Americká Snemovňa reprezentantov vo štvrtok schválila premenovanie Mexického zálivu na Americký záliv. Januárový výnos prezidenta Donalda Trumpa by sa po schválení v Senáte mohol stať federálnym zákonom napriek tomu, že ostatné krajiny môžu aj naďalej používať jeho pôvodný názov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Kodifikácia oprávneného premenovania Amerického zálivu nie je prioritou len pre mňa a prezidenta Trumpa. Je to priorita aj pre americký ľud,“ vyhlásila autorka zákona Marjorie Taylorová Greenová. V prípade úspechu návrhu by federálne agentúry museli aktualizovať svoje dokumenty a mapy tak, aby odrážali novú zmenu názvu.



Aj podľa niektorých republikánov je však návrh „detinský“. „Sme Spojené štáty americké. Nie sme Nemecko za cisára Wilhelma ani Napoleonovo Francúzsko. Máme na viac. Celé to znie ako druhoradá vec,“ uviedol republikánsky kongresman Don Bacon.



Podľa Rozpočtového úradu Kongresu by zmena názvu stála federálnu vládu v priebehu piatich rokov takmer 500.000 dolárov. Nemalé náklady by však museli zaplatiť školy či knižnice, ktoré by museli aktualizovať svoje učebné pomôcky.



„Tento návrh zákona nijak nezlepší život občanov Spojených štátov, je to len neseriózna požiadavka väčšiny,“ uviedla demokratka Katherine Clarková. Trump vo februári pre rozhodnutie pokračovať v používaní názvu Mexický záliv namiesto Americký zakázal zástupcom agentúry AP vstup do Oválnej pracovne a cestovanie na palube vládneho špeciálu Air Force One.