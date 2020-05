Snemovňa reprezentantov schválila sankcie za prenasledovanie Ujgurov

Washington 28. mája (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila návrh zákona o sankciách voči predstaviteľom čínskej vlády zodpovedným za internovanie takmer dvoch miliónov moslimských Ujgurov v čínskej provincii Sin-ťiang. Informovala o tom vo štvrtok televízia CNN.



Snemovňa návrh zákona o ľudských právach Ujgurov (Uyghur Human Rights Policy Act of 2020) schválila v stredu pomerom hlasov 413:1.



Návrh zákona odsudzuje konanie Komunistickej strany Číny v súvislosti so zriaďovaním zadržiavacích táborov pre príslušníkov ujgurskej menšiny. Takisto odporúča ráznejšiu reakciu na prejavy potláčania ľudských práv Ujgurov, Kazachov a iných moslimských menšín v provincii Sin-ťiang.



Demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová označila kroky Pekingu voči Ujgurom za "barbarské činy, ktoré poburujú kolektívne svedomie sveta".



Senát amerického Kongresu návrh zákona schválil pred dvoma týždňami, pripomína CNN. Do platnosti vstúpi v prípade, ak ho podpíše prezident Donald Trump.



Na základe návrhu zákona bude mať prezident k dispozícii 180 dní na to, aby Kongresu v správe poskytol mená osôb zodpovedných za násilie a ďalšie neprimerané prejavy voči moslimským menšinám. Voči týmto osobám následne zavedú sankcie vrátane zablokovania ich aktív, odobratia víz a zákazu vstupu na územie USA.