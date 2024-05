Snemovňa reprezentantov USA hlasovala za dodanie munície Izraelu

Washington 17. mája (TASR) — Snemovňa reprezentantov Kongresu USA ovládaná republikánmi schválila vo štvrtok návrh zákona, ktorý má umožniť dodávku munície pre izraelskú armádu zablokovanú prezidentom Joeom Bidenom. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Dokument vyzýva Bidenovu administratívu, aby urýchlene uskutočnila všetky transfery zbraní do Izraela, ktoré už schválil Kongres. Okrem 208 republikánov zaň hlasovalo aj 16 demokratov. Návrh však pravdepodobne neuspeje v Senáte, kde majú tesnú väčšinu demokrati.



Biden predtým povedal, že ak Kongres zákon schváli, bude ho vetovať.



USA začiatkom mája pozastavili jednu dodávku munície do Izraela, pozostávajúcu z 1800 viacúčelových bômb s hmotnosťou 907 kilogramov a 1700 bômb s hmotnosťou 226 kilogramov. Dôvodom boli obavy Washingtonu z následkov plánovanej invázie do mesta Rafah ležiaceho na juhu Pásma Gazy. Zásielka je súčasťou balíka pre Izrael, ktorý bol schválený pred niekoľkými rokmi.



„K možnej rozsiahlejšej vojenskej operácii v Rafahu sme sa vyjadrili veľmi jasne. Máme svoje obavy,“ zopakovala Bidenova hovorkyňa Karine Jean-Pierre.



Líder republikánov v Snemovni reprezentantov Mike Johnson obvinil Bidena, že sa obrátil k Izraelu chrbtom. „Prezident a jeho administratíva musia okamžite zmeniť kurz a postaviť sa na stranu Izraela a proti terorizmu a zverstvám Iránu a jeho spojencov,“ uviedol Johnson vo vyhlásení.



Biden podľa neho „nepodnikol žiadne rozhodné kroky, keď Irán plánoval zaútočiť na Izrael, a teraz, keď Izrael bojuje o svoje prežitie, zadržiava zbrane a vyhráža sa vetovaním legislatívy, ktorá by dala Izraelčanom to, čo potrebujú na adekvátnu obranu“.