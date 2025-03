Snemovňa reprezentantov USA prijala zákon na zamedzenie shutdownu

Washington 12. marca (TASR) - Americká Snemovňa reprezentantov schválila v utorok dočasný rozpočet do konca septembra tohto roka. Návrh ešte potrebuje súhlas Senátu, inak sa od piatkovej polnoci zastaví financovanie federálnych vládnych inštitúcií. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Návrh zákona v snemovni s tesnou väčšinou republikánov podporilo 217 kongresmanov, proti ich bolo 213. Rozpočet teraz putuje do hornej komory Kongresu, kde si jeho prijatie vyžaduje 60 hlasov, a teda aj podporu najmenej siedmich demokratov.



Dokument stanovuje zvýšenie obranných výdavkov o približne šesť miliárd dolárov (5,50 mld. eur) a zníženie financovania vládnych programov, ktoré nie sú zamerané na obranu, o približne 13 miliárd dolárov (11,91 mld. eur).



Ak nebude schválený do 14. marca, nastane tzv. shutdown, čo by znamenalo pozastavenie činnosti viacerých vládnych úradov a programov, ako aj dočasné zastavenie vyplácania miezd státisícom štátnych zamestnancov.



V Snemovni reprezentantov bol proti návrhu jeden republikán a jeden demokrat hlasoval za. V Senáte nie sú demokrati podľa amerických médií pri odmietaní dočasného rozpočtu natoľko jednotní. Niektorí sa obávajú, že ich strane budú pripisovať vinu za shutdown, hoci si stranícka základňa želá dôraznejšie vystupovanie proti republikánom.



Od roku 1977 financovanie činnosti federálnej vlády pre nezhody medzi Bielym domom a Kongresom dočasne pozastavili viac ako 20-krát. Najdlhšie to trvalo 35 dní na prelome rokov 2018 a 2019.