Snemovňa reprezentantov v USA podporila právo žien na interrupcie

Washington 24. septembra (TASR) - Snemovňa reprezentantov Kongresu USA prijala v piatok návrh zákona, ktorý má zaručiť právo žien na interrupcie. Podľa agentúry AFP ide o historický, ale prevažne symbolický krok, keďže legislatívu zrejme odmietnu senátori.



Demokratmi kontrolovaná Snemovňa odsúhlasila kontroverzne vnímaný Zákon o ochrane zdravia žien prevažne po straníckej línii, a to v pomere 218 ku 211. K republikánom, ktorí ju odmietli, sa pridal aj jeden demokratický kongresman.



Prijatie tejto právnej normy podporuje i demokratický prezident USA Joe Biden. V druhej komore Kongresu, Senáte, kde majú demokrati len tesnú väčšinu, sú však jej šance na schválenie len minimálne. Demokrati by tam museli - podľa platných pravidiel hlasovania - získať podporu aspoň desiatich republikánskych senátorov.



Aktivisti označili piatkové hlasovanie Kongresu za dôležitý krok v rámci snáh o zaručenie práva žien na umelé prerušenie tehotenstva a zastavenie vlny zavádzania interrupčných reštrikcií v amerických štátoch ovládaných republikánmi.



Podľa demokratickej kongresmanky Diany DeGetteovej musel v tejto záležitosti zasiahnuť americký federálny Kongres vzhľadom na pokračujúce snahy o obmedzovanie interrupcií. Po celých Spojených štátoch podľa nej existuje viac než 500 zákonov limitujúcich prístup k umelému prerušeniu tehotenstva a vo viac než 90 percentách amerických okresov už neexistujú interrupčné kliniky.



Najvyšší súd USA pritom už v roku 1973 svojím historickým verdiktom v prípade Roe versus Wade garantoval právo žien na takéto zákroky, až do 22., respektíve 24. týždňa tehotenstva. V piatok schválený zákon je pokusom demokratov kodifikovať predmetné súdne rozhodnutie v podobe federálneho zákona, ktorý by zamedzil prijímaniu reštrikcií jednotlivými štátmi.



Len nedávno začal v Texase platiť zákaz interrupcií po šiestom týždni tehotenstva. Predmetný zákon zakazuje interrupcie od tej fázy tehotenstva, keď je možné detegovať ozvy srdca plodu, teda skôr, než mnohé ženy vôbec vedia, že sú tehotné. Zákon pritom nerobí výnimky pri znásilnení alebo inceste, interrupciu umožňuje len ak matke hrozí zdravotné riziko.



Takýto striktný zákon už schválili v desiatich "republikánskych" štátoch, no s výnimkou Texasu v žiadnom z nich doteraz pre súdne spory nenadobudol účinnosť. Najvyšší súd USA, v ktorom majú v súčasnosti prevahu konzervatívni sudcovia, odmietol texaský zákon zablokovať.