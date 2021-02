Snemovňa reprezentantov v USA schválila balík pandemickej pomoci

Washington 27. februára (TASR) - Americká Snemovňa reprezentantov prijala v noci na sobotu návrh zákona o pandemickej pomoci za 1,9 bilióna dolárov (1,6 bilióna eur). Balík stimulačných opatrení presadzovaných prezidentom Joeom Bidenom a jeho demokratmi teraz putuje do Senátu, informovala agentúra DPA.



Členovia snemovne schválili návrh tesne po straníckej línii pomerom hlasov 219:212. Proti hlasovali s republikánmi aj dvaja demokratickí zákonodarcovia.



Stúpenci vnímajú plánované opatrenia ako kľúčové pre nasmerovanie ďalších financií do očkovacieho programu, na pomoc preťaženým miestnym samosprávam i podporu miliónov rodín postihnutých pandémiou koronavírusu, ktorá si v krajine vyžiadala vyše pol milióna úmrtí, napísala agentúra AFP.



Očakáva sa, že Senát, ktorý zrejme odmietne zvyšovanie minimálnej mzdy, balík opatrení pozmení a pošle ho späť Snemovni reprezentantov na schválenie pred tým, ako 14. marca vyprší aktuálne platná podpora v nezamestnanosti pre milióny Američanov.



Biden chce novými ekonomickými opatreniami oživiť hospodárstvo a vytvoriť milióny pracovných miest. Navrhovaný balík by okrem iného poskytol priame platby domácnostiam a ďalšiu pomoc pre nezamestnaných, ako aj financoval testovanie na koronavírus a distribúciu vakcín.



Republikáni balík pomoci v takomto veľkom rozsahu odmietajú. Kongres len koncom decembra minulého roka schválil pandemickú pomoc za 900 miliárd dolárov. Po zhoršení pandemickej situácie v USA okrem toho Kongres vlani na jar prijal stimulačné opatrenia v hodnote takmer troch biliónov dolárov. Zadlženosť americkej vlády odvtedy rýchlo rástla, približuje DPA.