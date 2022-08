USA: Snemovňa reprezentantov schválila Bidenov veľký reformný balík

Washington 13. augusta (TASR) - Snemovňa reprezentantov Kongresu USA schválila v piatok zákon o klíme, zdravotnej starostlivosti a daniach. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Zákon, ktorý už v nedeľu schválil Senát, teraz smeruje na stôl prezidenta Joea Bidena. Prezident by ho mal podpísať v priebehu budúceho týždňa a splniť tak svoj dôležitý predvolebný sľub.



Biden okamžite privítal prijatie svojho veľkého reformného balíka. "Dnes vyhral americký ľud. Osobné záujmy prehrali," napísal prezident na Twitteri krátko po hlasovaní.



"Prijatím zákona o znižovaní inflácie sa rodiny dočkajú nižších cien liekov na predpis, nižších nákladov na zdravotnú starostlivosť a nižších nákladov na energie. Teším sa na jeho podpis na budúci týždeň," uviedol Biden na sociálnej sieti.



Zákon prináša rozsiahly súbor opatrení, zameraných na ochranu klímy, sociálnu oblasť či zvýšenie daní pre korporácie. Obsahuje doteraz najväčší záväzok USA v boji proti klimatickým zmenám. USA patria k najväčším znečisťovateľom planéty.



Balík okrem iného počíta s investíciou vo výške 370 miliárd dolárov, ktorej cieľom je dosiahnuť do roku 2030 približne 40-percentný pokles emisií skleníkových plynov. Taktiež zahŕňa minimálnu daň pre firmy vo výške 15 percent.



Schválenie reformného balíka je jasným víťazstvom demokratického prezidenta USA v jednej z jeho politických priorít. Demokrati tiež dúfajú, že zlepší šance ich kandidátov v tzv. midterm voľbách, ktoré sa konajú 8. novembra približne v polovici funkčného obdobia prezidenta. Chcú po nich udržať tesnú väčšinu v Senáte a Snemovni reprezentantov, v opačnom prípade by museli spolupracovať s republikánmi, ktorí blokujú väčšinu legislatívnych iniciatív.