Snemovňa schválila rezolúciu, vyzýva Pencea využiť 25. dodatok ústavy

Washington 13. januára (TASR) - Snemovňa reprezentantov schválila v stredu ráno rezolúciu vyzývajúcu amerického viceprezidenta Mikea Pencea, aby aktivoval 25. dodatok ústavy, ktorý umožňuje kabinetnej väčšine odobrať dosluhujúcemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi právomoci a udeliť ich viceprezidentovi. Pence však ešte pred samotným hlasovaním kongresmanov túto možnosť vylúčil. Informovala o tom agentúra AP a televízna stanica CNN.



"Neverím, že takýto postup je v najlepšom záujme nášho národa alebo v súlade s našou ústavou," uviedol Pence v liste adresovanom predsedníčke Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej len pár hodín pred hlasovaním dolnej komory amerického Kongresu. Dodal, že využitie tohto dodatku na odvolanie Trumpa pre nespôsobilosť vykonávať úrad by vytvorilo "strašný precedens".



Demokrati teraz prikročia k procesu ústavnej žaloby (impeachmentu) voči Trumpovi za "podnecovanie povstania" v súvislosti s minulotýždňovým útokom jeho podporovateľov na budovu Kapitolu. Snemovňa by o ústavnej žalobe voči Trumpovi mala hlasovať v stredu.



Stúpenci republikánskeho prezidenta vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí vrátane policajta. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu.