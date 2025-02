Snemovňa schválila Trumpov plán na zníženie daní a výdavkov

Washington 26. februára (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu dala v utorok (25. 2.) zelenú plánom prezidenta Donalda Trumpa na zníženie daní a výdavkov. Príslušné uznesenie zákonodarcovia schválili pomerom hlasov 217 ku 215. Pre Trumpa to bola prvá skúška v americkom Kongrese od jeho nástupu do funkcie pred piatimi týždňami. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Plány amerického prezidenta počítajú so znížením daní v objeme približne 4,5 bilióna USD (4,29 bilióna eur) a so znížením výdavkov o viac ako 1,5 bilióna USD. Uznesenie dolnej komory Kongresu stanovuje rámec federálneho rozpočtu na tento rok. Trumpovi republikáni boli počas hlasovania pod tlakom pre tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov. Nakoniec sa však v republikánskych radoch našiel len jeden nesúhlasiaci v podobe Thomasa Massieho. Zástupca štátu Kentucky je jedným z členov republikánskej frakcie, pre ktorých škrty nejdú dostatočne ďaleko.



Opoziční demokrati rozpočtový plán odmietli. Líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries varoval pred najväčšími škrtmi v programe zdravotného zabezpečenia Medicaid v histórii. Horná komora Kongresu Senát už minulý týždeň schválila návrh zákona, ktorý by programu Medicaid poskytol stovky miliárd USD navyše.



(1 EUR = 1,0497 USD)