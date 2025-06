Snemovňa schválila Trumpovu žiadosť o škrty pre zahraničnú pomoc

Washington 12. júna (TASR) - Republikánmi ovládaná Snemovňa reprezentantov USA vo štvrtok tesne odhlasovala zníženie výdavkov určených pre zahraničnú pomoc a financovanie verejnoprávnych médií o približne 9,4 miliardy dolárov, informuje TASR podľa agentúry AP.



Balík škrtov je zameraný na programy zahraničnej pomoci (8,3 miliardy dolárov) a Organizáciu pre verejnoprávne vysielanie (CPB), neziskovú spoločnosť, ktorá poskytuje finančné prostriedky pre verejnoprávnu rozhlasovú sieť (National Public Radio, NPR) a verejnoprávnu televíziu (Public Broadcasting Service, PBS), ako aj pre tisíce verejnoprávnych rozhlasových a televíznych staníc po celej krajine (1,1 miliardy dolárov). Hlasovanie sa skončilo v pomere hlasov 214:212.



Republikáni charakterizujú dotknuté výdavky ako nehospodárne a zbytočné, demokrati naopak tvrdia, že spomínané škrty poškodzujú postavenie Spojených štátov vo svete a povedú k zbytočným úmrtiam.



Balík je súčasťou úsilia Bieleho domu kodifikovať škrty navrhnuté vládnym úradom pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorému šéfoval miliardár Elon Musk.



Balík teraz smeruje do 100-členného Senátu, kde je na jeho schválenie potrebná miesto 60 hlasov iba jednoduchá väčšina. Ak teda zostanú republikáni jednotní, budú schopní opatrenie schváliť bez akýchkoľvek hlasov demokratov, konštatuje AP.



Agentúra dodáva, že sa verejnoprávne médiá od Trumpovho opätovného zvolenia na takýto krok pripravovali, keďže republikáni ich dlhodobo kritizovali. Predtým tiež uviedli, že Trumpova snaha o zníženie ich financovania by narušila základné mediálne služby a mala by „zničujúci vplyv“ na Američanov, ktorí sa na ne spoliehajú pri získavaní dôveryhodných správ.