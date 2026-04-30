Snemovňa schválila zákon financovania DHS a ukončenie shutdownu
Minister pre vnútornú bezpečnosť varoval zákonodarcov, že ak financovanie neschvália do štvrtka, núdzové financovanie sa vyčerpá a zamestnanci nedostanú mzdy.
Autor TASR,aktualizované
Washington 30. apríla (TASR) - Snemovňa reprezentantov Spojených štátov vo štvrtok schválila návrh na financovanie ministerstva pre vnútornú bezpečnosť (DHS) a ukončenie rekordného 75-dňového shutdownu (obmedzenie činnosti ministerstva). Návrh ešte musí podpísať americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice NBC News.
Šéf Bieleho domu naliehal na zákonodarcov, aby podporili návrh. Americká stanica objasňuje, že tento zákon obnoví činnosť DHS bez poskytnutia nového financovania pre Imigračný a colný úrad (ICE) a americkú pohraničnú stráž (Border Patrol), keďže Demokrati požadujú zmeny v presadzovaní imigračných opatrení. Republikáni sa pokúsia financovať tieto agentúry samostatne.
Minister pre vnútornú bezpečnosť Markwayne Mullin varoval zákonodarcov, že ak financovanie neschvália do štvrtka, núdzové financovanie sa vyčerpá a zamestnanci nedostanú mzdy.
Po Trumpovom podpise budú agentúry spadajúce pod DHS, ako napríklad Federálna agentúra pre riadenie núdzových situácií (FEMA), pobrežná stráž, Úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA) a Tajná služba, financované až do konca fiškálneho roka, ktorý sa končí 30. septembra.
Demokrati vyvolali obmedzenie činnosti DHS 14. februára po tom, ako Republikáni odmietli ich požiadavky na reformy imigračných opatrení, ako napríklad zaviesť pre agentov povinné nosenie kamier a obmedzenie razií na citlivých miesta, ako sú školy a nemocnice. Demokrati na tieto reformy vyzývali po tom, čo pri protiimigračných raziách v Minneapolise zastrelili príslušníci ICE dve osoby.
Snemovňa v stredu prijala rozpočtové uznesenie schválené Senátom, ktoré by vytvorilo cestu na financovanie ICE a pohraničnej stráže počas Trumpovho funkčného obdobia. Toto opatrenie nariaďuje výborom Kongresu vypracovať legislatívu a schváliť 70 miliárd dolárov na fungovanie spomínaných agentúr na približne tri roky. V rámci schvaľovacieho postupu by Republikáni mohli obísť obštrukciu Demokratov a schváliť legislatívu v Senáte len 51 hlasmi. Neboli by pritom povinní urobiť žiadne zmeny v politike, ktoré žiadajú Demokrati, informuje NBC.
Šéf Bieleho domu naliehal na zákonodarcov, aby podporili návrh. Americká stanica objasňuje, že tento zákon obnoví činnosť DHS bez poskytnutia nového financovania pre Imigračný a colný úrad (ICE) a americkú pohraničnú stráž (Border Patrol), keďže Demokrati požadujú zmeny v presadzovaní imigračných opatrení. Republikáni sa pokúsia financovať tieto agentúry samostatne.
Minister pre vnútornú bezpečnosť Markwayne Mullin varoval zákonodarcov, že ak financovanie neschvália do štvrtka, núdzové financovanie sa vyčerpá a zamestnanci nedostanú mzdy.
Po Trumpovom podpise budú agentúry spadajúce pod DHS, ako napríklad Federálna agentúra pre riadenie núdzových situácií (FEMA), pobrežná stráž, Úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA) a Tajná služba, financované až do konca fiškálneho roka, ktorý sa končí 30. septembra.
Demokrati vyvolali obmedzenie činnosti DHS 14. februára po tom, ako Republikáni odmietli ich požiadavky na reformy imigračných opatrení, ako napríklad zaviesť pre agentov povinné nosenie kamier a obmedzenie razií na citlivých miesta, ako sú školy a nemocnice. Demokrati na tieto reformy vyzývali po tom, čo pri protiimigračných raziách v Minneapolise zastrelili príslušníci ICE dve osoby.
Snemovňa v stredu prijala rozpočtové uznesenie schválené Senátom, ktoré by vytvorilo cestu na financovanie ICE a pohraničnej stráže počas Trumpovho funkčného obdobia. Toto opatrenie nariaďuje výborom Kongresu vypracovať legislatívu a schváliť 70 miliárd dolárov na fungovanie spomínaných agentúr na približne tri roky. V rámci schvaľovacieho postupu by Republikáni mohli obísť obštrukciu Demokratov a schváliť legislatívu v Senáte len 51 hlasmi. Neboli by pritom povinní urobiť žiadne zmeny v politike, ktoré žiadajú Demokrati, informuje NBC.