Trumpovho spojenca Meadowsa by mali stíhať za pohŕdanie Kongresom

Washington 15. decembra (TASR) - Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov v noci na stredu schválila, že niekdajší šéf kancelárie Bieleho domu a spolupracovník exprezidenta Donalda Trumpa Mark Meadows by mal byť trestne stíhaný za pohŕdanie Kongresom po tom, ako sa odmietol dostaviť pred osobitný výbor Snemovne reprezentantov na vyšetrovanie januárového útoku na budovu Kapitolu vo Washingtone. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Členovia Snemovne reprezentantov schválili toto odporúčanie v pomere hlasov 222 ku 208. S Demokratmi, ktorí majú v Snemovni väčšinu, hlasovali spoločne aj dvaja členovia Republikánskej strany. Ako uvádza agentúra AP, od 30. rokov 19. storočia Snemovňa prvýkrát odsúhlasila, aby bol jej bývalý člen stíhaný za pohŕdanie Kongresom.



Americkí zákonodarcovia z deväťčlenného výboru vyšetrujúceho januárový útok na Kapitol sa už v pondelok jednomyseľne zhodli, že by Meadows mal v súvislosti s pohŕdaním Kongresom čeliť trestnému stíhaniu.



Prípadom sa teraz bude zaoberať ministerstvo spravodlivosti, ktoré by ho malo postúpiť súdnej porote.



Meadows dal jasne najavo, že nemá v úmysle poskytnúť svoje svedectvo výboru pre vyšetrovanie udalostí zo 6. januára a minulý týždeň sa už druhýkrát nedostavil vypovedať. Meadowsov právny zástupca totiž oznámil, že jeho klient už nebude spolupracovať.



Snemovňa reprezentantov začiatkom júla schválila vytvorenie osobitného výboru na vyšetrovanie útoku na budovu Kapitolu vo Washingtone. Jeho cieľom je preskúmať úlohu exprezidenta Trumpa na nepokojoch, účasť pravicových skupín a možné zlyhania v oblasti bezpečnostných opatrení, ktoré stovkám ľudí umožnili vniknúť do priestorov Kapitolu.



Násilný dav Trumpových stúpencov sa 6. januára dokázal dostať cez policajtov a vtrhol do budovy Kapitolu, kde prenasledoval zákonodarcov oboch komôr Kongresu, ktorí práve spoločne definitívne potvrdzovali víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Trumpovi priaznivci sa tento proces snažili zastaviť. V súvislosti s nepokojmi v Kapitole bolo zadržaných takmer 700 ľudí.