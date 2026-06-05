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Snemovňa USA schválila návrh zákona zaručujúci pomoc pre Ukrajinu
Snemovňa návrh podporila v pomere hlasov 226 ku 195.
Autor TASR
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Washington 5. júna (TASR) - Snemovňa reprezentantov Spojených štátov vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorý by zaručil pomoc pre Ukrajinu a uvalil sankcie na Rusko. Proti návrhu z dielne demokratov sa postavila prevažná väčšina republikánov, informuje TASR podľa agentúr AP a Reuters.
Snemovňa návrh podporila v pomere hlasov 226 ku 195. Okrem demokratov zaň hlasovalo 18 republikánov a jeden nezávislý člen.
Cieľom návrhu je upevniť podporu USA pre Ukrajinu poskytnutím viac ako jednej miliardy dolárov na bezpečnostnú a rekonštrukčnú pomoc, ako aj ďalších ôsmich miliárd dolárov prostredníctvom pôžičiek.
Rusko by zároveň čelilo prísnym sankciám a vývozným obmedzeniam, ktoré sa týkajú aj finančných inštitúcií, ropného a ťažobného priemyslu a ruských úradníkov.
AP konštatuje, že výsledok hlasovania je znakom netrpezlivosti zo strany amerických predstaviteľov voči prístupu prezidenta Donalda Trumpa k viac ako štvorročnej vojne medzi Ruskom a Ukrajinou.
Zároveň ide už o druhý významný rozkol Snemovne s Trumpom v oblasti zahraničnej politiky tento týždeň. Dolná komora Kongresu USA v stredu prijala uznesenie, ktorého cieľom je ukončiť americké vojenské operácie proti Iránu. Hlasovanie takisto iniciovali opoziční demokrati, ku ktorým sa pridali štyria republikáni.
Budúcnosť návrhu o podpore Ukrajiny je však neistá, keďže na to, aby sa stal zákonom, ho musí schváliť Senát. V takom prípade by ho Trump podľa Reuters pravdepodobne vetoval.
Pomoc USA pre Ukrajinu sa v poslednej dobe výrazne spomalila, hoci Kyjev a Moskva na seba neustále útočia. Mierové rokovania uviazli na mŕtvom bode po nezhodách ohľadom požiadaviek. Washington zároveň v posledných mesiacoch upriamoval svoju pozornosť viac na Irán.
Snemovňa návrh podporila v pomere hlasov 226 ku 195. Okrem demokratov zaň hlasovalo 18 republikánov a jeden nezávislý člen.
Cieľom návrhu je upevniť podporu USA pre Ukrajinu poskytnutím viac ako jednej miliardy dolárov na bezpečnostnú a rekonštrukčnú pomoc, ako aj ďalších ôsmich miliárd dolárov prostredníctvom pôžičiek.
Rusko by zároveň čelilo prísnym sankciám a vývozným obmedzeniam, ktoré sa týkajú aj finančných inštitúcií, ropného a ťažobného priemyslu a ruských úradníkov.
AP konštatuje, že výsledok hlasovania je znakom netrpezlivosti zo strany amerických predstaviteľov voči prístupu prezidenta Donalda Trumpa k viac ako štvorročnej vojne medzi Ruskom a Ukrajinou.
Zároveň ide už o druhý významný rozkol Snemovne s Trumpom v oblasti zahraničnej politiky tento týždeň. Dolná komora Kongresu USA v stredu prijala uznesenie, ktorého cieľom je ukončiť americké vojenské operácie proti Iránu. Hlasovanie takisto iniciovali opoziční demokrati, ku ktorým sa pridali štyria republikáni.
Budúcnosť návrhu o podpore Ukrajiny je však neistá, keďže na to, aby sa stal zákonom, ho musí schváliť Senát. V takom prípade by ho Trump podľa Reuters pravdepodobne vetoval.
Pomoc USA pre Ukrajinu sa v poslednej dobe výrazne spomalila, hoci Kyjev a Moskva na seba neustále útočia. Mierové rokovania uviazli na mŕtvom bode po nezhodách ohľadom požiadaviek. Washington zároveň v posledných mesiacoch upriamoval svoju pozornosť viac na Irán.