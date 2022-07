Snemovňa USA schválila zákaz útočných pušiek, Senát ho zrejme odmietne

Washington 30. júla (TASR) - Americká Snemovňa reprezentantov pod vplyvom série desivých masových streleckých útokov schválila v piatok návrh zákona, ktorý prvýkrát za desaťročia zakazuje útočné zbrane. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Legislatívu schválila dolná komora amerického Kongresu, ovládaná demokratmi, pomerom hlasov 217 k 213. Teraz pôjde do Senátu, kde ju zákonodarcovia pravdepodobne neodsúhlasia.



Zbraňová reforma je stále témou, ktorá spoločnosť v USA hlboko rozdeľuje, aj napriek tragickým masovým streleckým útokom - v snemovni zákaz útočných zbraní podporili spolu s demokratmi iba dvaja republikáni.



V 100-člennom Senáte majú demokrati len 50 kresiel a potrebujú desať republikánskych hlasov, aby sa tam o opatrení hlasovalo.



Kongres schválil desaťročný zákaz útočných pušiek a určitých veľkokapacitných zásobníkov v roku 1994, ale zákonodarcovia ho v roku 2004 nechali vypršať a predaj týchto zbraní odvtedy prudko stúpol.



Demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová označila najnovší návrh zákona za "rozhodujúci krok v našom prebiehajúcom boji proti smrtiacej epidémii násilia páchaného strelnými zbraňami v našej krajine".



Legislatíva zakazuje predaj, dovoz, výrobu alebo prepravu určitých poloautomatických zbraní, ako boli napríklad tie, ktoré boli použité pri nedávnych masových streľbách v Buffale v štáte New York, v Uvalde (Texas) a v Highland Parku (Illinois).



Neskrývaný belošský rasista zastrelil v máji v supermarkete v Buffale desať Afroameričanov.



V ten istý mesiac zastreli 18-ročný muž na základnej škole v meste Uvalde v Texase 19 detí a dve učiteľky a sedem ľudí bolo zastrelených 4. júla v sprievode v meste Highland Park.



Po masakre v Uvalde prezident Joe Biden vyzval zákonodarcov, aby znova zakázali útočné pušky alebo aspoň zvýšili minimálny vek pri nákupe týchto zbraní z 18 na 21 rokov.



Republikánski zákonodarcovia, ktorí vnímajú takéto obmedzenia ako protiústavné, však odmietli prezidentovu výzvu. Podľa nich by to porušovalo právo nosiť zbraň, zakotvené v americkej ústave.



Biden vo vyhlásení uviedol, že "každý rok zomiera na strelné poranenia 40.000 Američanov a strelné zbrane sa stali hlavným zabijakom detí v Spojených štátoch".



"Viem, že zákaz útočných pušiek a veľkokapacitných zásobníkov zachráni životy," dodal prezident.



Výbor snemovne v správe zverejnenej tento týždeň uviedol, že americkí výrobcovia strelných zbraní zarobili za posledné desaťročie miliardu dolárov na predaji poloautomatických zbraní typu AR-15.



"Zbrojársky priemysel zaplavil naše štvrte, naše školy a dokonca naše kostoly a synagógy týmito smrtiacimi zbraňami a vďaka tomu zbohatol," povedala demokratická členka snemovne Carolyn Maloneyová.



"Dávajú prednosť ziskom pred životmi svojich krajanov Američanov," povedala táto zákonodarkyňa za štát New York na zasadnutí, na ktorom sa zúčastnili aj príbuzní obetí násilia páchaného strelnými zbraňami.