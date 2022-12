Snemovňa v ČR predĺžila ochranu utečencom z Ukrajiny do roku 2024

Praha 14. decembra (TASR) - Utečenci z Ukrajiny si budú môcť predĺžiť dočasnú ochranu v Česku o rok – do konca marca 2024. Postup schválila v utorok Poslanecká snemovňa. Zákon následne posúdi Senát, a ak ho schváli, dostane ho na podpis prezident. TASR správu prevzala z webových Noviniek.cz.



Dočasná ochrana umožňuje utečencom prístup k verejnému zdravotnému poisteniu, vzdelaniu či na trh práce. Úradom predĺženie ochrany, naopak, umožní zistiť presnejšie údaje o tom, koľko utečencov sa v Česku skutočne nachádza.



"Sme jednou z krajín, ktorých sa utečenecká vlna dotkla najviac," povedal k novele vicepremiér ČR Marian Jurečka.



Pokiaľ si Ukrajinci budú chcieť dočasnú ochranu predĺžiť, podľa novely sa budú musieť do konca marca elektronicky zaregistrovať. Registráciou dostanú termín osobnej návštevy pracoviska ministerstva vnútra, na ktorom získajú tzv. vízový štítok.



"Ak cudzinec nevykoná registráciu v určenom termíne, prípadne sa po registrácii do konca septembra 2023 nedostaví na vyznačenie vízového štítku, potom mu dočasná ochrana zanikne," uvádza sa v dôvodovej správe.



Novela prešla v dolnej komore iba hlasmi vládnych poslancov. Zákonodarcovia opozičných strán ANO a SPD sa hlasovania zdržali. Hnutiu ANO prekážalo napríklad to, že zákon sa prerokoval zrýchlene, teda v stave legislatívnej núdze.