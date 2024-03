Snemovňa reprezentantov USA schválila zákon, ktorý môže zakázať TikTok

Washington 13. marca (TASR) – Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v stredu veľkou väčšinou hlasov návrh zákona, ktorý môže viesť k zákazu čínskej sociálnej siete TikTok v Spojených štátoch. Uviedli to agentúry Reuters a AP.



Návrh, ktorý v Snemovni reprezentantov prešiel 352 hlasmi (65 hlasov bolo proti), dáva vlastníkovi TikToku, firme ByteDance, približne pol roka na to, aby TikTok predala. Zástupcovia Snemovne uviedli, že súčasná vlastnícka štruktúra firmy ByteDance predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť, keďže prostredníctvom siete TikTok sa môže čínska vláda dostávať k citlivým údajom používateľov.



Zákon teraz poputuje do Senátu, kde však jeho schválenie zatiaľ nie je isté. Niektorí senátori totiž presadzujú iný prístup k regulácii v tejto oblasti.



Osud TikToku vyvolal vo Washingtone vášnivé diskusie. Demokrati aj republikáni priznali, že dostali veľké množstvo sťažností od mladých Američanov, ktorí TikTok vo veľkom používajú a ktorí jeho zákaz odmietajú. Počet sťažností niekedy prekročil počet výziev na prímerie medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy.