Snemovňa vrátila vláde Petra Fialu návrh rozpočtu na prepracovanie
Desiatky miliárd samozrejme chýbajú, ale nie v našom rozpočte. Chýbajú na nezmyselné sľuby hnutia ANO, povedal Fiala.
Autor TASR
Praha 27. novembra (TASR) - Nastupujúca vládna koalícia hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe presadila v Poslaneckej snemovni ČR vrátenie návrhu budúcoročného rozpočtu odchádzajúcej vláde premiéra Petra Fialu na prepracovanie, pretože čísla, z ktorých návrh vychádzal, nie sú reálne, píše TASR podľa informácií portálu iDnes.cz.
„Nie je to náš rozpočet. Nedá sa opraviť,“ povedal šéf ANO a pravdepodobný premiér Andrej Babiš.
V návrhu rozpočtu s deficitom na úrovni 286 miliárd českých korún (necelých 12 miliárd eur) chýba nastupujúcej koalícii približne 96 miliárd českých korún (3,97 miliardy eur) napr. na dotácie v oblasti dopravnej infraštruktúry či spolufinancovanie projektov v poľnohospodárstve. Vláda v demisii by sa pri úprave rozpočtu mala zamerať na jeho príjmy v súlade s makroekonomickou prognózou ministerstva financií a tiež by mala v spolupráci s Národnou rozpočtovou radou preveriť niektoré sociálne výdavky.
„Predložte svoj návrh rozpočtu. Žiadny nemáte,“ uviedol Fiala, podľa ktorého je rozpočet prorastový a investičný. „Desiatky miliárd samozrejme chýbajú, ale nie v našom rozpočte. Chýbajú na nezmyselné sľuby hnutia ANO,“ dodal Fiala.
Na sociálnej sieti X uviedol, že jeho vláda už rozpočet upravovať nebude. „Nebudeme predsa pripravovať pre budúcu vládu rozpočet podľa jej pokynov. Nech si ho pripravia sami,“ dodal Fiala.
Česká republika tak môže od začiatku roka hospodáriť s rozpočtovým provizóriom, kým budúca vláda nepripraví a nepresadí nový návrh.
