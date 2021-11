Sneženie a dážď v Česku skomplikovali dopravu vo viacerých regiónoch

Praha 28. novembra (TASR) - Silné sneženie zasiahlo v nedeľu veľkú časť južnej Moravy, Vysočiny aj ďalších českých regiónov Skomplikovalo dopravu a vyžiadalo si aj zvýšený počet nehôd, informoval portál Novinky.cz.



Integrovaný dopravný systém Juhomoravského kraja v nedeľu dopoludnia na svojom webe uviedol, že kalamita je v okresoch Blansko aj Znojmo. "Z dôvodu sneženia a neprejazdných komunikácií očakávajte komplikácie v doprave a oneskorenie spojov," uvádzal.



V okrese Blansko do niektorých obcí nechodili autobusy. V meste Krnov v okrese Bruntál sa prevrátilo posypové vozidlo. Situácia sa zlepšila až popoludní.



V železničnej doprave boli problémy najmä s linkami premávajúcimi medzi Brnom a Tišnovom a tiež Brnom a mestom Náměšť nad Oslavou. Veľa práce mali hasiči a policajti, ktorí zasahovali najmä v dôsledku popadaných stromov.



"Vo vyšších polohách intenzívne snežilo, naopak v nížinách zase husto pršalo. Nevyspytateľná teplota sa pritom pohybovala okolo nuly. Jedná sa o veľmi nebezpečnú kombináciu, keď sa vozovky stávajú veľmi rýchlo klzkými," uviedol policajný hovorca Petr Vala.



Jedna z nehôd si vyžiadala ľudský život. Vala priblížil, že k nej došlo približne o 13.00 h na diaľnici D2 za exitom Blučina v smere na Hustopeče. "Po zrážke dvoch osobných vozidiel sa zranili štyria ľudia. Bohužiaľ ale na mieste zomrela aj jedna vodička. Nepomohla jej ani rýchla pomoc záchranárov," uviedol s tým, že presnú príčinu nehody objasní vyšetrovanie dopravných policajtov.



Hasičský zbor Juhomoravského kraja informoval, že len do 13.00 h mali jeho príslušníci 37 výjazdov súvisiacich so snežením. Išlo predovšetkým o odpratávanie popadaných stromov z vozovky, pričom v ôsmich prípadoch vyslobodzovali aj zapadnuté vozidlá.