Sneženie a lejaky v Afganistane si vyžiadali už najmenej 60 životov

Kábul 13. marca (TASR) - Najmenej 60 obetí na životoch si v uplynulých troch týždňoch vyžiadalo v Afganistane sneženie a lejaky. Oznámilo to v stredu afganské ministerstvo pre zvládanie mimoriadnych situácií, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"V dôsledku sneženia a lejakov zahynulo od 20. februára žiaľ už šesťdesiat občanov a 23 osôb sa zranilo," uviedol hovorca zmieneného rezortu. Úplne alebo čiastočne zničených bolo podľa jeho slov približne 1645 domov. V dôsledku nepriaznivého počasia uhynulo aj zhruba 178.000 kusov hospodárskych zvierat.



Afganistan zažil v tomto roku nezvyčajne suchú zimu, na jej konci sa však, ako obvykle, dostavilo zlé počasie vrátane záplav. Po návrate hnutia Taliban k moci v auguste 2021 zároveň prichádza do tejto chudobnej krajiny výrazne menej zahraničnej pomoci a preto je menej schopná reagovať na prírodné katastrofy.



Provinciu Herát na západe krajiny, ktorá sa dosiaľ nespamätala z ničivých októbrových zemetrasení, sužujú od pondelňajšieho večera záplavy vyvolané lejakmi. V utorok tam v rovnomennej provinčnej metropole prišlo o život päť členov jednej rodiny, keď sa im na dome zrútila strecha.



Podľa predbežných údajov afganských úradov bolo v oblasti zničených už zhruba 250 domov a zaplavená bola rozsiahla plocha poľnohospodárskej pôdy. Pomoc by mala do oblasti začať prúdiť od štvrtka.



Zrútený dom, rovnako ako mnohé ďalšie v oblasti, bol poškodený od októbrovej trojice zemetrasení, ktoré si vyžiadali dovedna takmer 1500 obetí na životoch. Otrasy vtedy na západe krajiny zároveň úplne alebo čiastočne zničili približne 30.000 domov.