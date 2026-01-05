< sekcia Zahraničie
Sneženie a mrazy v Európe: Rušili lety, došlo k nehodám
V Česku namerali v noci na Šumave mínus 30,6 stupňa Celzia.
Autor TASR
Amsterdam 5. januára (TASR) – Sneženie a mrazy spôsobili v pondelok problémy vo viacerých častiach Európy. V Holandsku nepremávali vlaky v okolí Amsterdamu a na tamojšom letisku Schiphol zrušili takmer 500 letov. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a DPA.
Meškania v železničnej doprave v dôsledku počasia hlásili aj v Poľsku. V Česku namerali v noci na Šumave mínus 30,6 stupňa Celzia a na klzkých cestách najmä v stredných polohách došlo k početným nehodám, informovala agentúra DPA.
V Škótsku ráno zatvorili stovky škôl a v mnohých častiach Británie platili výstrahy pred silným snežením. Problémy súvisiace s počasím hlásili aj v častiach Francúzska. Výdatne snežilo tiež v Rumunsku, kde zostali viaceré dediny v Sedmohradsku odrezané od sveta.
Vo Švédsku zrušili niektoré lety na letisku Štokholm, kde na večer predpovedajú ďalšie sneženie. V Rakúsku meteorológovia vydali výstrahu pred nízkymi teplotami pre západnú časť krajiny. V utorok by tam teploty mohli klesnúť až na mínus 17 stupňov Celzia, väčšie sneženie tam však neočakávajú.
