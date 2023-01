Sneženie a vietor spôsobili v Slovinsku dopravný chaos i výpadky prúdu

Ľubľana 23. januára (TASR) - Snehová víchrica so silným vetrom spôsobila v pondelok v Slovinsku dopravný chaos na dôležitej diaľnici a ďalších cestách. V dôsledku nepriaznivého počasie sa niektoré časti krajiny dočasne ocitli bez dodávok elektrickej energie. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Miestne úrady uviedli, že sneženie spôsobilo v noci na pondelok viac ako desať dopravných nehôd. Popadané stromy zablokovali cesty a strhli elektrické vedenie na viacerých miestach v krajine vrátane hlavného mesta Ľubľana.



Úrady vyzvali obyvateľov, aby necestovali, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Na viacerých cestách po celej krajine sa pre nepriaznivé počasie tvorili obrovské kolóny áut. Diaľnica spájajúca pobrežie Jadranského mora s Ľubľanou bola v niektorých oblastiach pre silný vietor neprejazdná.



Podľa meteorológov by sneženie malo do utorka zoslabnúť.



Sneh v pondelok spôsobil dopravné komplikácie aj v susednom Chorvátsku. Pre silný vietor odstavili mnoho trajektov premávajúcich na väčšinu chorvátskych ostrovov, informovala štátna televízia HRT.



Výpadky elektriny hlásili po víkendovom hustom snežení aj v odľahlých obciach na juhu Čiernej Hory.



Územie Balkánu minulý týždeň postihli záplavy spôsobené prívalovými dažďami. Mnohé rieky a potoky zaplavili domy a poľnohospodársku pôdu a spôsobili zosuvy pôdy.