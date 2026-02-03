Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Zahraničie

Sneženie dočasne paralyzovalo letisko vo Frankfurte nad Mohanom

.
Na archívnej snímke lietadlá na letisku vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/DPA

Nemecká meteorologická služba (DWD) vydala na utorok pre spolkovú krajinu Hesensko varovanie pred intenzívnym snežením a poľadovicou, ktoré je zatiaľ platné do 19.00 h.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 3. februára (TASR) – Pre husté sneženie v utorok dočasne pozastavili prevádzku najväčšieho nemeckého letiska vo Frankfurte nad Mohanom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.

Od 15.00 h zamestnanci odstraňovali sneh zo štartovacích a pristávacích dráh a prvé lietadlá opäť vzlietli okolo 16.15 h po opätovnom otvorení jednej z nich, uviedol prevádzkovateľ letiska – spoločnosť Fraport. Neskôr bude umožnené aj pristávanie lietadiel.

Po dočasnom uzatvorení letiska podľa spoločnosti Fraport zrušili najmenej 67 letov. Jej hovorca vyzval cestujúcich, aby sa vopred informovali, či sa ich let uskutoční. Tiež upozornil na to, že napriek obnoveniu prevádzky treba spočiatku rátať s meškaniami.

Nemecká meteorologická služba (DWD) vydala na utorok pre spolkovú krajinu Hesensko varovanie pred intenzívnym snežením a poľadovicou, ktoré je zatiaľ platné do 19.00 h.
.

Neprehliadnite

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku