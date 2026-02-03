< sekcia Zahraničie
Sneženie dočasne paralyzovalo letisko vo Frankfurte nad Mohanom
Nemecká meteorologická služba (DWD) vydala na utorok pre spolkovú krajinu Hesensko varovanie pred intenzívnym snežením a poľadovicou, ktoré je zatiaľ platné do 19.00 h.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 3. februára (TASR) – Pre husté sneženie v utorok dočasne pozastavili prevádzku najväčšieho nemeckého letiska vo Frankfurte nad Mohanom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Od 15.00 h zamestnanci odstraňovali sneh zo štartovacích a pristávacích dráh a prvé lietadlá opäť vzlietli okolo 16.15 h po opätovnom otvorení jednej z nich, uviedol prevádzkovateľ letiska – spoločnosť Fraport. Neskôr bude umožnené aj pristávanie lietadiel.
Po dočasnom uzatvorení letiska podľa spoločnosti Fraport zrušili najmenej 67 letov. Jej hovorca vyzval cestujúcich, aby sa vopred informovali, či sa ich let uskutoční. Tiež upozornil na to, že napriek obnoveniu prevádzky treba spočiatku rátať s meškaniami.
