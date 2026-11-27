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Sneženie komplikovalo dopravu na cestách aj na pražskom letisku
Letisko Václava Havla v piatok informovalo, že v dôsledku prevádzkových komplikácií obmedzilo kapacitu príletov.
Autor TASR
Praha 27. novembra (TASR) - Zimné počasie komplikuje dopravu v Česku aj v piatok. Zatiaľ čo pražské Letisko Václava Havla na dve hodiny obmedzilo prílety, komplikácie hlásili aj policajti a hasiči, ktorí riešili nehody súvisiace so snežením a poľadovicou. TASR o tom informuje s odvolaním sa na server tn.cz.
Letisko Václava Havla v piatok informovalo, že v dôsledku prevádzkových komplikácií obmedzilo kapacitu príletov. „K tomuto opatreniu sme pristúpili s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť prevádzky,“ uviedlo na sieti X.
Pred 10.00 h, po približne dvoch hodinách, letisko potvrdilo, že „sa vrátilo do bežnej prevádzky a funguje bez obmedzení“.
Počasie komplikuje aj dopravu na cestách. Hasiči po celej krajine riešili od štvrtkovej polnoci do 6.00 h v piatok ráno celkovo 621 udalostí.
„Z toho 252 bolo technických zásahov, napríklad odstraňovanie popadaných stromov a konárov, uvoľňovanie uviaznutých kamiónov a pod., zároveň vyrazili k 219 dopravným nehodám. V tomto prípade išlo o nárast o 248 percent,“ informoval Hasičský záchranný zbor ČR na X.
Počasie komplikovalo dopravnú situáciu najmä vo východnej polovici Česka. V Olomouckom kraji hasiči od štvrtka popoludní do piatkového rána zaznamenali 16 vážnejších dopravných nehôd.
Policajti v kraji Vysočina prijali od štvrtka večera do skorého piatkového rána hlásenia o 45 dopravných nehodách. Situácia sa potom výrazne upokojila.
Moravskosliezski policajti v tom istom období zasahovali pri približne 100 dopravných nehodách. Hasiči v tomto kraji v priebehu noci na piatok vyrazili k 11 udalostiam súvisiacim so snežením „Rovnako ako v predchádzajúcich hodinách išlo predovšetkým o pomoc uviaznutým nákladným a osobným vozidlám, ktoré komplikovali premávku na cestách,“ opísala hovorkyňa hasičov Kamila Langerová.
Z Pardubického kraja hlásili hasiči od štvrtkového večera do piatkového rána 27 udalostí.
„Apelujeme na všetkých vodičov, aby v najbližších hodinách a dňoch prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnemu stavu vozoviek, počítali s dlhšou brzdnou dráhou a dodržiavali dostatočný odstup od ostatných vozidiel,“ zdôraznili hasiči.
Letisko Václava Havla v piatok informovalo, že v dôsledku prevádzkových komplikácií obmedzilo kapacitu príletov. „K tomuto opatreniu sme pristúpili s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť prevádzky,“ uviedlo na sieti X.
Pred 10.00 h, po približne dvoch hodinách, letisko potvrdilo, že „sa vrátilo do bežnej prevádzky a funguje bez obmedzení“.
Počasie komplikuje aj dopravu na cestách. Hasiči po celej krajine riešili od štvrtkovej polnoci do 6.00 h v piatok ráno celkovo 621 udalostí.
„Z toho 252 bolo technických zásahov, napríklad odstraňovanie popadaných stromov a konárov, uvoľňovanie uviaznutých kamiónov a pod., zároveň vyrazili k 219 dopravným nehodám. V tomto prípade išlo o nárast o 248 percent,“ informoval Hasičský záchranný zbor ČR na X.
Počasie komplikovalo dopravnú situáciu najmä vo východnej polovici Česka. V Olomouckom kraji hasiči od štvrtka popoludní do piatkového rána zaznamenali 16 vážnejších dopravných nehôd.
Policajti v kraji Vysočina prijali od štvrtka večera do skorého piatkového rána hlásenia o 45 dopravných nehodách. Situácia sa potom výrazne upokojila.
Moravskosliezski policajti v tom istom období zasahovali pri približne 100 dopravných nehodách. Hasiči v tomto kraji v priebehu noci na piatok vyrazili k 11 udalostiam súvisiacim so snežením „Rovnako ako v predchádzajúcich hodinách išlo predovšetkým o pomoc uviaznutým nákladným a osobným vozidlám, ktoré komplikovali premávku na cestách,“ opísala hovorkyňa hasičov Kamila Langerová.
Z Pardubického kraja hlásili hasiči od štvrtkového večera do piatkového rána 27 udalostí.
„Apelujeme na všetkých vodičov, aby v najbližších hodinách a dňoch prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnemu stavu vozoviek, počítali s dlhšou brzdnou dráhou a dodržiavali dostatočný odstup od ostatných vozidiel,“ zdôraznili hasiči.