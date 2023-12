Na severe Číny pre sneženie kolabuje doprava, Peking zatvoril školy

Peking 13. decembra (TASR) - Sneženie v stredu ochromilo dopravu v častiach severnej a strednej Číny. V čínskej metropole Peking úrady zatvorili školy. TASR správu prevzala z agentúry AP.



V Pekingu a severozápadnej provincii Sin-ťiang bolo pre nepriaznivé poveternostné podmienky zrušených niekoľko vlakových spojov. Viac ako 100 úsekov diaľnic a ďalších ciest bolo uzavretých v asi šiestich čínskych provinciách, väčšina z nich v provincii Šen-si juhozápadne od Pekingu.



Podľa predpovedí čínskeho meteorologického úradu môže v provinciách južne a západne od Pekingu napadnúť päť až pätnásť centimetrov snehu, v niektorých oblastiach aj dvadsať centimetrov. Snežiť by malo do štvrtka.



Po snežení by malo sever Číny podľa meteorologických predpovedí zasiahnuť mrazivé počasie. Studený front by sa mal presúvať zo západnej provincie Sin-ťiang na východ a cez víkend by mal zasiahnuť Peking.