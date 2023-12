Sneženie skomplikovalo dopravu v okolí Mníchova, letisko ruší lety

Mníchov 2. decembra (TASR) - Husté sneženie v sobotu spôsobilo ťažkosti v leteckej aj železničnej doprave v okolí mesta Mníchov v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Prevádzka viacerých železničných tratí i miestneho letiska bola pozastavená. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Hovorca mníchovského letiska uviedol, že prevádzka je v sobotu pozastavená do 12.00 h. Zrušených bolo 320 zo 760 plánovaných letov. Hovorca pasažierov vyzval, aby sa o stave svojho letu informovali pred príchodom na letisko.



Prevrátené stromy blokujú železničné trate a spojenia z hlavnej stanice v Mníchove i vlaky smerujúce do nej sú pozastavené. Cestujúci v Mníchove a v meste Ulm v Bádensku-Württembersku museli stráviť noc vo vlakoch.



Zrušené boli aj diaľkové spojenia s Mníchova do nemeckých miest Norimberg, Stuttgart a Lindau, i do rakúskeho Salzburgu a Innsbrucku, píše DPA.



Komplikácie hlásia aj na linkách električiek, metra a autobusov v hlavnom meste Bavorska. Na mnohých miestach tejto spolkovej krajiny na juhu Nemecka došlo k nehodám v uliciach. Zimné počasie má podľa predpovedí pretrvať aj počas najbližších dní.