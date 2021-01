Sneženie spôsobilo problémy v značnej časti Španielska

Madrid 8. januára (TASR) - Sneh, ktorý v piatok pokryl veľkú časť Španielska, narušil cestnú, námornú a leteckú dopravu. Úrady varovali, že cez víkend môže dôjsť k zhoršeniu situácie. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa Španielskej meteorologickej agentúry (AEMET) má nepretržité sneženie počas viac ako 24 hodín pokračovať v centrálnych častiach krajiny vrátane hlavného mesta Madrid. Sneh tam priniesla víchrica Filomena, ktorá sa presúva na sever od Gibraltárskeho prielivu.



V dôsledku hustého sneženia, ktoré niektoré oblasti zasiahlo vo štvrtok, bola do piatka poludnia podľa úradov doprava vážne narušená na približne 270 cestách a meškali alebo zrušili viac ako 40 letov.



Kanárske ostrovy okrem zrážok a silného vetra sužuje neobvykle rozbúrené more s obrovskými vlnami. Záchranné služby tam v piatok zachránili 65 ľudí z trajektu, ktorý v noci narazil na plytčinu, keď sa chcel priblížiť k doku na ostrove Gran Canaria.



V Tolede, historickom meste južne od Madridu, úrady požiadali o pomoc armádu pri odpratávaní snehu z ciest a zakázali pohyb vozidiel bez zimných pneumatík alebo reťazí.



Podľa meteorológov môže vo veľkých častiach Španielska napadnúť až 20 centimetrov snehu a v horských oblastiach až 50 centimetrov. Očakáva sa, že búrka do nedele zoslabne a presunie sa na severovýchod.