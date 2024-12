Sneženie v ČR komplikuje dopravu, kolóny sú aj na D2 v smere zo SR

Praha 6. decembra (TASR) - Husté sneženie v niektorých častiach Česka v piatok komplikuje dopravu. Nehody najskôr v oboch smeroch zablokovali diaľnicu D8 vedúcu do Nemecka, potom aj diaľnicu D1 medzi Prahou a Brnom a napokon aj D2 v smere zo SR do Brna, kde sa tvoria dlhé kolóny. Podľa servera iDNES.cz sa na D2 skrížil kamión a zablokoval všetky pruhy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pred snežením platí až do večera, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na východe Čiech a v severozápadnej polovici Moravy silno sneží s intenzitou aj okolo troch centimetrov za hodinu. Pásmo intenzívneho sneženia sa presúva pozvoľna na východ," priblížili situáciu meteorológovia. Sneženie by podľa nich malo pokračovať aj v nasledujúcich hodinách a počas popoludnia bude postupne slabnúť.



Doprava sa najskôr skomplikovala na západe krajiny. Na diaľnici D8 sa ráno stali dve nehody, ktoré ju zablokovali v oboch smeroch a začali sa tam tvoriť kolóny. Podľa servera Novinky.cz sa niektorí vodiči otočili do protismeru a z miesta odišli. Polícia uviedla, že sa tým bude zaoberať. Kritizovala tiež, že vodiči nevytvárali záchranársku uličku a k nehode sa tak nemohli dostať jednotky integrovaného záchranného systému ani vozidlá cestnej údržby.



Ďalšia nehoda neskôr uzavrela aj diaľnicu D1 v smere z Prahy do Brna, kde sa zrazila dodávka a nákladné auto. V Juhočeskom kraji ráno na tej istej diaľnici uviazol kamión, za ktorým sa začali tvoriť kolóny. V nich uviazli aj sypače. Komplikácie boli aj v Libereckom, Královohradeckom a na viacerých miestach Úsťanského kraja.



Krátko nato, ako bola sprejazdnená diaľnica D8 a začala sa postupne rozbiehať kolóna v smere na Prahu, došlo k ďalšej nehode, ktorá diaľnicu opäť uzavrela. Polícia vyzvala vodičov, aby využili obchádzkové trasy.



Pri nehodách zasahujú aj hasiči. Na sociálnej sieti X vyzvali vodičov na maximálnu opatrnosť, aby rátali s vrstvou snehu a ľadu a prispôsobili rýchlosť aktuálnej situácii.