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Sneženie v ČR spôsobuje problémy,podľa meteorológov je to len začiatok
Podľa českých médií bola zatiaľ najhoršia situácia na juhu Čiech, polícia tam dopoludnia zaevidovala takmer 90 dopravných nehôd.
Autor TASR
Praha 26. novembra (TASR) - Sneženie na juhu a východe Česka spôsobuje problémy v doprave už od štvrtkového predpoludnia. Meteorológovia podotkli, že zatiaľ sú snehové zrážky mierne, a varovali, že situácia sa zrejme zhorší popoludní. Intenzívnejšie sneženie v kombinácii s popoludňajšou dopravnou špičkou môže podľa nich spôsobiť výraznejšie komplikácie, píše spravodajkyňa TASR.
Podľa českých médií bola zatiaľ najhoršia situácia na juhu Čiech, polícia tam dopoludnia zaevidovala takmer 90 dopravných nehôd. Komplikácie boli aj na Vysočine či v Juhomoravskom kraji, neďaleko Břeclavi a pri Znojme napríklad uviazli kamióny. Podľa polície by bolo najlepšie, ak by vodiči cestu autom odložili, ak je to možné. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) intenzívnejšie zrážky ešte len očakáva, a to najmä na juhovýchode a východe krajiny.
„Upozorňujeme, že sme len na začiatku celej snehovej epizódy, ktorá potrvá aj počas noci, zajtrajšieho rána a dopoludnia. Aktuálne sa zrážkové pole posunulo viac severne a mierne zoslablo. V Rakúsku a na Slovensku ale sneží intenzívnejšie, a preto čoskoro očakávame zosilnenie sneženia najmä v oblasti južnej Moravy, Zlína, Vysočiny a čiastočne aj južných Čiech. Postupne začne viac snežiť aj na severe Moravy a v Sliezsku,“ uviedli meteorológovia na sociálnej sieti X.
Podotkli, že na niektorých miestach môže snežiť s intenzitou dva centimetre za hodinu. Počas dopravnej špičky bude počasie podľa ČHMÚ zrejme spôsobovať problémy najmä vo väčších mestách. Upozornil tiež na možnú tvorbu snehových jazykov či zvyšky ľadovice na juhozápade a juhu Čiech, ktorú môže pokryť vrstva čerstvého snehu. Očakáva, že do polnoci by mohlo na juhu Moravy a Vysočiny, v okolí Zlína a Novohradských hôr, ale postupne aj v oblasti Moravskosliezskeho kraja napadnúť desať až 15 centimetrov snehu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Podľa českých médií bola zatiaľ najhoršia situácia na juhu Čiech, polícia tam dopoludnia zaevidovala takmer 90 dopravných nehôd. Komplikácie boli aj na Vysočine či v Juhomoravskom kraji, neďaleko Břeclavi a pri Znojme napríklad uviazli kamióny. Podľa polície by bolo najlepšie, ak by vodiči cestu autom odložili, ak je to možné. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) intenzívnejšie zrážky ešte len očakáva, a to najmä na juhovýchode a východe krajiny.
„Upozorňujeme, že sme len na začiatku celej snehovej epizódy, ktorá potrvá aj počas noci, zajtrajšieho rána a dopoludnia. Aktuálne sa zrážkové pole posunulo viac severne a mierne zoslablo. V Rakúsku a na Slovensku ale sneží intenzívnejšie, a preto čoskoro očakávame zosilnenie sneženia najmä v oblasti južnej Moravy, Zlína, Vysočiny a čiastočne aj južných Čiech. Postupne začne viac snežiť aj na severe Moravy a v Sliezsku,“ uviedli meteorológovia na sociálnej sieti X.
Podotkli, že na niektorých miestach môže snežiť s intenzitou dva centimetre za hodinu. Počas dopravnej špičky bude počasie podľa ČHMÚ zrejme spôsobovať problémy najmä vo väčších mestách. Upozornil tiež na možnú tvorbu snehových jazykov či zvyšky ľadovice na juhozápade a juhu Čiech, ktorú môže pokryť vrstva čerstvého snehu. Očakáva, že do polnoci by mohlo na juhu Moravy a Vysočiny, v okolí Zlína a Novohradských hôr, ale postupne aj v oblasti Moravskosliezskeho kraja napadnúť desať až 15 centimetrov snehu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)