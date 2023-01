Snímka 20 dní v Mariupole získala divácku cenu na festivale Sundance

Park City 28. januára (TASR) - Dokumentárna snímka "20 dní v Mariupole", ktorá je dielom ukrajinského vojnového reportéra a filmára Mstyslava Černova, získala v piatok divácku cenu na festivale nezávislého filmu Sundance.



Ocenenia v rozličných kategóriách boli ohlásené na slávnostnej ceremónii v meste Park City v americkom štáte Utah. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Film "20 dní v Mariupole" je spoločným projektom AP a relácie Frontline americkej verejnoprávnej televízie PBS a vychádza z 30 hodín filmového materiálu, ktorý Černov a jeho kolegovia nakrútili v meste obliehanom ruskými silami.



"Chcem poďakovať všetkým, ktorí v nás verili: AP, Frontline a Sundance a všetkým divákom," povedal autor filmu Černov. "Toto nie je úspech, to je privilégium," dodal.



Černov je známy ako vojnový korešpondent, filmár, fotograf a spisovateľ. Okrem ukrajinskej revolúcie a ruskej invázie na Ukrajinu pokrýval aj vojny v Iraku, Sýrii, Náhornom Karabachu a Afganistane.



Boje o prístavné mesto Mariupol v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny vypukli bezprostredne po začiatku ruskej vojenskej invázie 24. februára 2022. Poslední obrancovia celé mesiace obliehaného mesta padli do ruského zajatia 20. mája.



Kyjev tvrdí, že v dôsledku nepretržitej delostreleckej paľby a humanitárnej núdze, ktorá vznikla následkom ruského obliehania, prišli o život desaťtisíce tamojších civilistov. EÚ aj OSN obvinili Moskvu z vojnových zločinov počas bojov o Mariupol.



V sekcii svetových dokumentárnych filmov na Sundance bolo premiérovo uvedených celkovo 12 snímok. Išlo o filmy o klimatickej zmene, Sýrii či dospievaní počas obdobia apartheidu.



Veľkú cenu poroty v kategórii svetových dokumentov získala snímka "The Eternal Memory" o Alzheimerovej chorobe.