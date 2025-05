Snowden žije v meste Ľubercy, zistilo Rádio Sloboda

Moskva 30. Mája (TASR) — Bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward Snowden sa oficiálne stal daňovým rezidentom Ruska a je registrovaný v meste Ľubercy ležiacom v Moskovskej oblasti. Zistila to ruskojazyčná investigatívna platforma Rádia Sloboda s názvom Sistema na základe analýzy Snowdenovho daňového identifikačného čísla (DIČ), informuje TASR s odvolaním sa na piatkovú správu agentúry DPA.



Obyvatelia Ruska zvyčajne platia dane v mieste svojej registrácie. Prvé štyri číslice Snowdenovho DIČ (5027) patria daňovému úradu, ktorý sa nachádza v meste Ľubercy a spadajú po neho ďalšie tri mestské okruhy. DIČ je v Rusku dvanásťmiestne.



Edward Snowden skončil v Rusku v roku 2013 po tom, čo novinárom poskytol utajované dokumenty o hromadnom sledovaní vykonávanom americkými tajnými službami. V Rusku najprv získal dočasný azyl, potom povolenie na pobyt a v septembri 2022 aj občianstvo. V roku 2023 dostal ruský pas.



Snowden a jeho manželka Lindsay Millsová nikdy neuviedli, kde presne v Rusku žijú. Z Millsovej instagramového účtu sa však dalo vytušiť, kde by to mohlo byť, keďže v rokoch 2016 a 2018 zverejnila fotografie z okolia mesta Ľubercy, píše platforma Sistema.



Pôvodne chcel Snowden po zverejnení dokumentov ujsť cez Hongkong do Ekvádoru, uviazol však v tranzitnom priestore moskovského letiska Šeremetievo po tom, čo mu americká vláda zrušila platnosť jeho pasu a nemal vízum. Po piatich týždňoch mu nakoniec azyl udelilo Rusko.