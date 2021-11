SO SEKÁČIKOM NA MINISTERSTVO: Extrémistu tuniská polícia postrelila

Tunis 27. novembra (TASR) - Polícia v hlavnom meste Tuniska v piatok postrelila muža, ktorý sa snažil vtrhnúť do budovy ministerstva vnútra, informovala agentúra Reuters.



Podľa miestneho rádia Mosaique policajti muža postrelili do nohy a následne ho spacifikovali. Po zásahu ho previezli do nemocnice.



"Nachádzam sa na mieste činu a momentálne nemôžem poskytnúť žiadne bližšie informácie," povedal hovorca ministerstva agentúre Reuters.



Polícia na svojej oficiálnej stránke na Facebooku informovala, že muž je extrémista a zverejnila fotografie noža a sekáčiku na mäso, ktoré mal počas incidentu pri sebe.