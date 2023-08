So speváčkou Sinéad O'Connor sa v uliciach lúčili tisícky ľudí

Spomienka na írsku speváčku Sinead O'Connorovú pred jej niekdajším domom v írskom meste Bray 8. augusta 2023. Foto: TASR/AP

Dublin 8. augusta (TASR) - Tisícky ľudí prišli v utorok vzdať hold zosnulej írskej speváčke Sinéad O'Connor, ktorá zomrela 26. júla. Súkromný pohreb sa konal v utorok vo východoírskom meste Bray. Informuje o tom TASR na základe správy denníka The Irish Times.Už od rána sa na ulici, kadiaľ mal okolo poludnia prechádzať pohrebný sprievod, zhromaždilo množstvo ľudí. Sprievod sa na chvíľu zastavil pred speváčkiným domom, kde už predtým ľudia nakládli kvety, sviečky, obrázky či vlajočky. Prítomní ľudia za spevu najznámejšej piesne Sinéad O'Connor "" obhádzali pohrebné auto kvetmi.Na súkromnom obrade sa zúčastnil írsky prezident Michael Higgins s manželkou Sabinou, premiér Leo Varadkar, ale aj hudobníci Bono či Bob Geldof.Speváčka v roku 2018 konvertovala na islam a zmenila si meno na Shuhada Sadaqatová. Na obrade prednášal moslimské modlitby imám Umar Al-Qadri.Rodina Sinéad O'Connor ešte v nedeľu vydala vyhlásenie, že verejnosť sa bude môcť rozlúčiť so speváčkou, keď bude pohrebné vozidlo prechádzať mestom.O 12.30 h miestneho času (13.30 h SELČ), keď pohrebné auto prišlo až k morskému pobrežiu, všetky rozhlasové stanice v Írsku začali po vzájomnej dohode hrať pieseň "Nothing Compares to U"." vyhlásil írsky prezident.Speváčka Sinéad O'Connorová zomrela 26 júla v Londýne vo veku 56 rokov. Príčinu smrti rodina ani úrady neuviedli. Polícia informovala iba o tom, že okolnosti jej úmrtia nepovažuje za podozrivé.Po speváčke ostali tri deti. Jej syn Shane si zobral život pred rokom a pol vo veku 17 rokov. Britský denník Daily Mail pripomenul, že O'Connor dlhé roky trpela duševnou chorobou. Vo svojom poslednom príspevku na sociálnej sieti zverejnila fotografiu syna Shanea s popisom: "Speváčka vydala vo svojej kariére desať štúdiových albumov. Jej singel Nothing Compares 2 U sa stal v roku 1990 celosvetovou jednotkou podľa Billboard Music Awards.