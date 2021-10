So zásobovaním čerpacích staníc v Británii bude pomáhať armáda

Londýn 2. Októbra (TASR) - Britská armáda bude od pondelka pomáhať pri zásobovaní čerpacích staníc palivom. Vyčlení na to takmer 200 vojakov, z ktorých polovica bude rozvážať pohonné hmoty, oznámila podľa agentúry AFP v piatok večer vláda.



Toto opatrenie by podľa kabinetu malo zmierniť tlak na čerpacie stanice a kompenzovať nedostatok vodičov cisterien.



Pred čerpacími stanicami v Británii sa od minulého týždňa tvoria dlhé rady. Dôvodom chaosu sú problémy s dodávkami pohonných hmôt, keďže v dôsledku brexitu a koronavírusovej pandémie v krajine chýba zhruba 100.000 vodičov nákladných áut.



Podľa ministra hospodárstva Kwasiho Kwartenga sa situácia na pumpách postupne zlepšuje. "Je dôležité zdôrazniť, že na celoštátnej úrovni je dostatok paliva a že ľudia by ho mali kupovať ako obvykle," povedal minister.