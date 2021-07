So zavraždeným holandským novinárom sa rozlúčili tisícky ľudí

Amsterdam 21. júla (TASR) – Tisícky ľudí sa prišli v stredu naposledy rozlúčiť so zavraždeným holandským novinárom. Informovala o tom agentúra AFP. Peter R. de Vries zomrel vo štvrtok 15. júla na následky strelných zranení, ktoré utrpel 6. júla.



Rakvu s pozostatkami známeho novinára vystavili v holandskom Národnom divadle Carré. Dlhé rady sa začali pred budovou vytvárať už o 7.00 h, informovala AFP.



„Považovala som za dôležité povedať mu zbohom. Stratili sme ikonu žurnalistky. Bol našim hrdinom. Stál po boku ľudí, ktorí sa nevedeli brániť," povedala 66-ročná obyvateľka Amsterdamu Brenda van Coevordenová.



Napoludnie mal rad pred divadlom dĺžku až pol kilometra. Veľa Holanďanov nosilo k rakve kvety, niektorí mali dokonca na jeho počesť oblečené tričká s jeho podobizňou. Súkromná televízia RTL, pre ktorú de Vries pracoval, to označila za „nebývalý prejav smútku" v dejinách krajiny.



De Vriesa postrelili do hlavy v utorok 6. júla, keď večer po televíznom vystúpení kráčal k svojmu autu. Útok na novinára známeho odvážnymi reportážami o holandskom podsvetí vyvolal po celej Európe obavy o bezpečie žurnalistov a slobodu médií.



Holandská polícia zatkla v súvislosti s týmto prípadom dvoch mužov. Podľa denníka Telegraaf sú zadržaní muži Delano G. a Kamil E. známi v policajných kruhoch, obaja sa už v minulosti dostali do konfliktu so zákonom. Denník spresnil, že strelcom bol 21-ročný Delano G. z Rotterdamu. Druhý muž, Kamil E. z mestečka Maurik v provincii Gelderland, bol vodičom únikového vozidla.



De Vries sa v práci venoval tým najhorším a najznámejším zločinom v Holandsku. Pred smrťou bol poradcom a dôverníkom svedka vo veľkom súdnom procese s údajným drogovým bossom Ridouanom Taghim. V uplynulých rokoch boli zavraždení dvaja ľudia prepojení so svedkom, ktorému robil de Vries poradcu – svedkov právnik a jeho brat.