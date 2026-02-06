Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
So zosnulým Kaddáfího synom sa rozlúčili tisíce ľudí

Dav niekoľko tisícok Líbyjčanov sa zhromažďuje okolo sanitky vezúcej rakvu s telesnými pozostatkami zavraždeného Kaddáfího syna Sajfa Isláma počas jeho pohrebu v líbyjskom meste Bani Walid 6. februára 2026. Foto: TASR/AP

Smútiaci z rôznych miest sa zhromaždili na letisku Baní Walíd, aby sa spolu modlili.

Autor TASR
Tripolis 6. februára (TASR) - Tisíce ľudí sa v piatok v líbyjskom meste Baní Walíd zúčastnili na pohrebnom sprievode Sajfa Isláma Kaddáfího, syna bývalého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.

Aj keď rodina Kaddáfíovcov pochádza z mesta Syrta a predtým bývala v Tripolise, Sajfa Isláma pochovali na cintoríne v Baní Walíd, kde je aj ďalší mŕtvy syn bývalého diktátora.

Smútiaci z rôznych miest sa zhromaždili na letisku Baní Walíd, aby sa spolu modlili. Pietnu spomienku sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia zavedené ministerstvom vnútra.

Počas pohrebu niektorí ľudia vykrikovali rôzne heslá a mávali vlajkami, ktoré boli spojené s bývalým Kaddáfího režimom. Žiadali tiež otvorenie rakvy, aby si overili totožnosť tela, pričom sa odvolávali na to, že neboli zverejnené žiadne fotografie. Bezpečnostné zložky však s touto požiadavkou nesúhlasili.

Sajf Islám Kaddáfí zahynul v utorok, po tom ako do jeho domu v meste Zintan vtrhli štyria ozbrojenci. Údajne išlo o ozbrojený stret so 44. brigádou - vplyvnou polovojenskou jednotkou pôsobiacou v Tripolise.

Líbyjská prokuratúra v stredu začala Kaddáfího smrť vyšetrovať. Bližšie informácie zatiaľ nezverejnila.

Medzinárodný trestný súd v júni 2011 vydal zatykač na Sajfa Isláma Kaddáfího pre obvinenia zo zločinov proti ľudskosti vrátane vrážd a prenasledovania civilistov počas potláčania protivládnych protestov v Líbyi. Súd v Tripolise ho v roku 2015 odsúdil na smrť. Po zadržaní milíciami v roku 2011 bol v roku 2017 prepustený na slobodu na základe amnestie.

V roku 2021 sa po dlhej dobe objavil na verejnosti a zaregistroval sa ako kandidát v plánovaných prezidentských voľbách v Líbyi. Tie sa však neuskutočnili z dôvodu sporov o ústavný rámec a oprávnenosť kandidátov. Líbya je naďalej fakticky rozdelená medzi súperiacimi vládami na východe a západe krajiny, pripomína DPA.
