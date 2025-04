So zosnulým pápežom Františkom sa doteraz prišlo rozlúčiť 90 000 ľudí

Rím 24. apríla (TASR) - Od stredajšieho dopoludnia do štvrtkového večera prišlo vzdať úctu zosnulému pápežovi Františkovi už 90.000 veriacich. Telo pontifika je vystavené v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Informovala o tom tlačová kancelária Vatikánu, píše TASR podľa agentúry ANSA.



Otvorenú rakvu s telom vystavili pri hlavnom oltári nad hrobom sv. Petra, nazývanom Oltár konfesie, v stredu o 11.00 h. Do štvrtka 19.00 h si pamiatku zosnulého pápeža uctilo približne 90.000 ľudí.



Mnohí veriaci a pútnici čakali v rade pred chrámom vo štvrtok aj niekoľko hodín a na mieste sa tvorili dlhé rady.



Bazilika zostane vo štvrtok otvorená pre verejnosť až do polnoci a v piatok do 19.00 h. Následne sa uskutoční zapečatenie rakvy.



Pohreb pápeža Františka sa uskutoční v sobotu o 10.00 h a účasť doteraz potvrdili viacerí svetoví lídri. Očakáva sa, že na pohrebných obradoch sa zúčastní viac ako 200.000 ľudí, 130 delegácií a 50 hláv štátov.