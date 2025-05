Sobjanin: Rusko zneškodnilo niekoľko ukrajinských dronov

Moskva 7. mája (TASR) - Rusko v stredu údajne zostrelilo niekoľko ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu. Stalo sa to v čase, keď do krajiny pricestovali viacero zahraničných predstaviteľov pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny, oznámil primátor Moskvy Sergej Sobjanin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V osobitných príspevkoch na platforme Telegram Sobjanin uviedol, že ruská vzdušná obrana zostrelila deväť ukrajinských dronov. „Na mieste zasahujú záchranné služby,“ upresnil.



V stredu do Moskvy pricestoval čínsky prezident Si Ťin-pching, jeho srbský kolega Aleksandar Vučič aj brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, aby sa zúčastnili 9. mája na oslavách konca druhej svetovej vojny na Červenom námestí v Moskve.



Vučič do Ruska odcestoval napriek varovaniam Európskej únie, že účasť lídra kandidátskej krajiny na tomto podujatí nebude pôsobiť priaznivo. Srbsko sa o členstvo v EÚ uchádza už od roku 2012.