Štrajk rušňovodičov v Británii spôsobil narušenia v doprave

Londýn 13. augusta (TASR) - Tisíce rušňovodičov v Spojenom kráľovstve vstúpili v sobotu do štrajku, čo narušilo vlakové spojenia na veľkej časti územia krajiny. Dôvodom tohto protestu sú pracovné miesta, platy i pracovné podmienky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a stanice BBC.



Tento 24-hodinový štrajk organizovaný odborovou organizáciou ASLEF pozastavil vlakové spojenia na hlavných tratiach, vrátane spojení z hlavného mesta Londýn do Škótska, či spojení v rámci hromadnej dopravy v hlavnom meste. Do štrajku sa zapojilo približne 6500 rušňovodičov z deviatich vlakových spoločností, ktoré sú členmi ASLEF, píše BBC.



Toto leto sa už konalo viacero protestných akcií. Odbory žiadajú zvýšenie platov s cieľom prispôsobiť ich zvýšeným nákladom na život. Železničné spoločnosti však uviedli, že zvýšenie platov môžu finančne pokryť len prostredníctvom reforiem.



Na budúci týždeň sú na pláne ďalšie štrajky v celoštátnej vlakovej doprave i v londýnskom metre a autobusovej doprave v hlavnom meste, píše AP.



Odbory britskú vládu obviňujú, že vlakovým spoločnostiam znemožňuje ponúknuť zamestnancom lepšie platové podmienky. Tieto spoločnosti sú súkromné, no vzťahuje sa na ne regulácia vládnych úradov, pripomína AP. Britské ministerstvo dopravy označilo tvrdenia o vládnych zásahoch za nepravdivé.