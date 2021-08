Sobotňajšie zemetrasenie na Haiti si vyžiadalo vyše 700 obetí

Port-au-Prince 15. augusta (TASR) - Počet obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 7,2, ktoré v sobotu zasiahlo karibskú ostrovnú krajinu Haiti, prudko stúpol na najmenej 724. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.



O vyše tisíc na 2800 sa zvýšil i počet hlásených zranených, uvádza úrad civilnej ochrany.



Šéf civilnej ochrany Jerry Chandler uviedol, že záchranári pokračujú v pátraní po možných preživších tejto katastrofy, ktorých hľadajú pod troskami budov.



K zemetraseniu došlo v juhozápadnej časti najchudobnejšej krajiny západnej hemisféry, asi 125 kilometrov západne od husto obývanej metropoly Port-au-Prince.



Mimoriadne postihnuté je mesto Les Cayes na juhozápadnom pobreží Haiti, kde sa zrútil i niekoľkoposchodový hotel. Vážne škody hlásili i z mesta Jérémie, kde žije okolo 200.000 ľudí. Civilná obrana oznámila, že čiastočný prieskum ukázal v krajine celkovo najmenej 860 zničených a vyše 700 poškodených domov. Škody hlásia tiež na nemocniciach, školách, úradoch i kostoloch.



Táto situácia by sa mohla zhoršiť začiatkom budúceho týždňa, keďže podľa predpovedí by mala Haiti v pondelok večer alebo v utorok ráno zasiahnuť tropická búrka Grace.



Nové silné zemetrasenie je ďalšou pohromou pre Haiti, kde pri ničivých otrasoch v roku 2010 zahynulo podľa odhadov vyše 200.000 ľudí.



Pomoc Haiti prisľúbili už Spojené štáty i mnohé ďalšie krajiny. Samantha Powerová, šéfka Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID), na Twitteri napísala, že 65-členný tím na Haiti prinesie "špecializované nástroje, vybavenie a medicínske zásoby na pomoc pri pátracích operáciách". Dominikánska republika susediaca s Haiti oznámila, že do postihnutej krajiny pošle 10.000 potravinových dávok a lekárske vybavenie. Pomoc poskytli i Kuba a Ekvádor a prisľúbili ju i Mexiko, Čile, Argentína, Peru a Venezuela.