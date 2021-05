Socha imperialistu Rhodesa nebude z budovy školy v Oxforde odstránená

Londýn 20. mája (TASR) - Sochu britského imperialistu Cecila Rhodesa neodstránia z priečelia budovy jednej z fakúlt Oxfordskej univerzity. Výzvy na tento krok sa opätovne roznietili po tom, ako v Bristole dav minulý rok v júni strhol a zničil sochu obchodníka s otrokmi Edwarda Colstona.



Nezávislá komisia zriadená za účelom zhodnotiť budúcnosť Rhodesovej sochy vyhlásila, že väčšina jej členov odstránenie podporila, ale vedenie fakulty Oriel College to napokon vzhľadom na očakávané náklady a komplikovaný administratívny proces zamietlo , informovala vo štvrtok stanica BBC.



Aktivisti, ktorí požadujú odstránenie sochy, tvrdia, že Rhodes – britský podnikateľ pôsobiaci v 19. storočí v južnej Afrike – predstavuje belošskú nadvládu, kolonializmus a rasizmus. Fakulta hodlá usporiadať virtuálnu výstavu, ktorá "poskytne priestor pre kontextualizáciu a objasnenie Rhodesovho odkazu".



Socha je umiestnená vo výklenku nad vstupom do budovy fakulty, ktorá je otočená smerom k ulici High Street v Oxforde. Akékoľvek rozhodnutie o odstránení sochy by si podľa BBC vyžadovalo stavebné povolenie od mestskej rady a ďalšie povolenie od Výboru pre historické budovy a pamiatky v Anglicku.