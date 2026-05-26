Šochin: Ruské firmy sú pripravené nakupovať ťažšie zbrane proti dronom
Autor TASR
Moskva 26. mája (TASR) - Ruské firmy sú pripravené financovať nákupy ťažších zbraní a elektronických systémov určených na obranu svojich závodov a zariadení pred útokmi ukrajinských dronov. V utorok to prezidentovi Vladimirovi Putinovi oznámil predseda Ruskej únie priemyselníkov a podnikateľov Alexander Šochin. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Ruský priemysel, najmä ropné rafinérie, sklady ropy, závody na výrobu hnojív a prístavy sú čoraz častejším terčom pre ukrajinské drony. Vláda preto povolila súkromným bezpečnostným firmám, aby pri ochrane priemyselných objektov mohli používať automatické pušky kalibru 7,62 proti dronom a povolila povolať záložníkov na ich ochranu.
Šochin na utorňajšom stretnutí s prezidentom poznamenal, že spoločnosti potrebujú nielen ľahké zbrane kalibru 7,62, ale aj ťažšie vrátane rôznych systémov elektronického boja, laserových zariadení a zbraní vačších kalibrov.
„Podniky sú pripravené financovať všetky tieto práce, ale je potrebný mechanizmus, v ktorom budú jasné plány na ich financovanie,“ uviedol Šochin, podľa ktorého by sa to dalo uskutočniť pomocou fondu alebo iného mechanizmu.
Putina požiadal aj o odklad sankcií pri omeškaní platenia daní a iných platieb do štátneho rozpočtu, kým spoločnosti opravujú zariadenia poškodené počas ukrajinských útokov. Posťažoval sa, že napriek rozhodnutiu využiť záložníkov sa jednotky strážiace závody príliš často presúvajú medzi jednotlivými lokalitami, čo oslabuje ich obranu.
