Sochu Koneva v Prahe vystriedal hajlujúci ohyzd s tvárou Putina

Praha 6. decembra (TASR) - Na Námestí Interbrigády v Prahe 6 je od pondelka nová umelecká inštalácia. Postava ohyzda s tvárou ruského prezidenta Vladimira Putina zatvára plynový ventil a pravú ruku má zdvihnutú v nacistickom pozdrave. TASR o tom informuje podľa webov forum24.cz a novinky.cz.



Inštalácia upozorňuje na postoj Ruska, ktoré vojensky napadlo Ukrajinu a svoje nerastné bohatstvo zneužíva na presadzovanie geopolitických záujmov. Vytvoril ju amatérsky sochár a kováč Daniel Dostál v rámci medzinárodného stretnutia umeleckých kováčov v Helfštýně.



"Sochu sme sa rozhodli inštalovať preto, že je potrebné burcovať verejnosť v Českej republike a tiež vyslať signál na Ukrajinu a do Ruska, že českým ľuďom nie je jedno, čo sa deje na Ukrajine," vysvetlil jeden z iniciátorov akcie Dalibor Dědek. Je tiež súčasťou platformy Darček pre Putina, ktorá pomáha pri nákupe vojenského materiálu pre ukrajinskú armádu.



Začiatkom roka 2023 majú netradičnú socha podľa Dědka vydražiť za aspoň šesťmiestnu sumu a nakúpiť zbrane pre ukrajinskú armádu, aby mohla bojovať proti ruským okupantom.



Cieľom pondelkovej inštalácie 157 centimetrov vysokej sochy je tiež podporiť iniciatívu za odpojenie ruskej ambasády v Prahe od energií. Diplomati by tak sami pocítili dôsledky ruských raketových útokov na ukrajinskú kritickú infraštruktúru, ktoré komplikujú život miliónov civilistov, tvrdia organizátori.



"Socha sa nemá páčiť, má skôr provokovať, aby sme si všetci uvedomili, že mier, ktorý nás obklopuje, je veľmi krehký. Že stovky kilometrov od nás vojaci zabíjajú ženy a deti a rúcajú. Je to blízko a týka sa nás to," doplnil Dědek.



Do roku 2020 stál na Námestí Interbrigád pomník ruského maršala Ivana Koneva, ktorý sa podieľal na oslobodení Prahy v máji 1945. Podieľal sa však aj na krvavom potlačení povstania v Budapešti v roku 1956 a na tzv. druhej berlínskej kríze, ktorá vyústila do stavby Berlínskeho múra.