Sochy Beatles v Liverpoole dostali ukrajinské vyšívanky

Liverpool 8. apríla (TASR) - Sochy štyroch členov skupiny Beatles na nábreží rieky Mersey v Liverpoole obliekli do "vyšívaniek" - ukrajinských ľudových košieľ. Súvisí to s prípravami na súťaž Eurovision Song Contest. TASR informuje podľa BBC.



Liverpool organizuje pesničkovú súťaž v mene vojnou zničenej Ukrajiny, keďže Sam Ryder ako reprezentant Veľkej Británie skončil minulý rok v talianskom Turíne na druhom mieste za ukrajinským Kalush Orchestra.



Sochy Paula McCartneyho, Georgea Harrisona, Ringa Starra a Johna Lennona preto obliekli do vyšívanky ako tradičného ukrajinského folklórneho odevu. Podľa novodobej tradície si ju počas "Dňa vyšívanky" na tretí májový štvrtok obliekajú Ukrajinci po celom svete, aby dali najavo svoj pôvod.



Finále Eurovízie 2023 bude v sobotu 13. mája po dvoch semifinálových kolách v tom istom týždni. Vstupenky na veľké finále sa vypredali za menej ako 40 minút. Okrem priameho televízneho prenosu sa bude dať finále vo Veľkej Británii po prvýkrát sledovať aj v kinách.