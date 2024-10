Socialisti a demokrati z EP vyhlásili, že finančne podporia Ukrajinu

Štrasburg 22. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú v utorok hlasovať o schválení príspevku EÚ vo výške 35 miliárd eur na plán skupiny G7 poskytnúť Ukrajine finančnú pomoc do výšky 45 miliárd eur. Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D) v správe pre médiá uviedla, že ich frakcia tento príspevok podporí, informuje zo Štrasburgu spravodajca TASR.



Frakcia S&D oficiálne vyhlásila ešte pred hlasovaním, že zahlasuje za nový balík pomoci pre Ukrajinu, ktorý umožní mechanizmus ukrajinskej úverovej spolupráce až do výšky 45 miliárd eur a za mimoriadny úver v rámci makrofinančnej pomoci až do výšky 35 miliárd eur.



"Ide o veľmi potrebný krok, ktorý pomôže Ukrajine obnoviť jej infraštruktúru, stabilizovať hospodárstvo a pokračovať v boji za slobodu," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré upozorňuje, že sa blíži zima a Rusko zintenzívňuje útoky na kritickú infraštruktúru Ukrajiny.



Nová pôžička v rámci makrofinančnej pomoci, ktorej cieľom je podporiť Ukrajinu čeliacu ruskej agresii sumou 35 miliárd eur, je príspevkom EÚ k iniciatíve skupiny G7, ktorá bola dohodnutá v júni 2023, a ktorej cieľom je poskytnúť Ukrajine približne 45 miliárd eur.



Európsky parlament v správe pre médiá spresnil, že splatenie tohto výnimočného úveru zaistia okrem iného aj mimoriadne výnosy zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, podporované novovytvoreným mechanizmom ukrajinskej úverovej spolupráce.



Poslanci budú hlasovať v pléne o tomto príspevku po tom, ako minulý týždeň Výbor EP pre obchod veľkou väčšinou hlasov podporil balík pre Ukrajinu, ktorý získal aj podporu členských štátov (Rada EÚ). Cieľom je vyplatiť sľúbené miliardy do konca roku 2025.



Slovensko nemá vo frakcii S&D žiadnych poslancov, keďže frakcia aj Strana európskych socialistov (PES) vlani v októbri zmrazili členstvo stranám Smer-SD a Hlas-SD.