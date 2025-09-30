< sekcia Zahraničie
Socialisti a liberáli podržia EK pri hlasovaniach o vyslovení nedôvery
EK bude čeliť dvom hlasovaniam o návrhoch na vyslovenie nedôvery, ktoré 11. septembra krátko po polnoci samostatne podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE).
Autor TASR
Brusel 30. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová môže na budúci týždeň pri hlasovaní o vyslovení nedôvery EK počítať s podporou poslancov zo skupín Socialistov a demokratov (S&D) a Obnovme Európu (RE). V utorok o tom napísal magazín Politico, informuje TASR.
EK bude čeliť dvom hlasovaniam o návrhoch na vyslovenie nedôvery, ktoré 11. septembra krátko po polnoci samostatne podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE).
Hovorca predsedníčky S&D Iratxe Garcíovej Pérezovej avizoval, že ich frakcia návrhy neplánuje podporiť. Podobne sa vyjadrila aj hovorkyňa frakcie RE, hoci upozornila, že konečné stanovisko ešte nebolo prijaté.
Politico poznamenalo, že na rozdiel od hlasovania v júli, keď sa socialisti a liberáli snažili do poslednej chvíle získať od EK ústupky, je teraz atmosféra zmierlivejšia.
Podľa magazínu však v oboch frakciách pretrváva nespokojnosť. S&D nevylučuje, že v budúcnosti návrh na nedôveru podporí, ak to bude potrebné. Niektorí poslanci RE počas pondelkového stretnutia skupiny vyjadrili názor, že RE by v budúcnosti mala zostať otvorená možnosti hlasovať za nedôveru, ak predsedníčka EK nesplní ich požiadavky. „Začína byť cítiť, že ľudia sú natoľko znechutení, že začínajú uvažovať o nepredstaviteľnom,“ varoval jeden zo zdrojov.
Aj napriek týmto hrozbám viacerí europoslanci pre Politico uviedli, že odvolanie von der Leyenovej by mohlo uvrhnúť Úniu do bezprecedentnej krízy bez záruky, že jej nástupca by bol pre ich záujmy lepším.
„Mnohí ľudia na ľavej strane politického spektra túžia po zmene,“ povedal europoslanec zo skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia Erik Marquardt, „ale zmena sa môže obrátiť aj zlým smerom.“
EK pod vedením von der Leyenovej už jedno hlasovanie o nedôvere v júli ustála, keď návrh podporilo 175 europoslancov a proti bolo 360. Na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň predstavuje väčšinu všetkých členov EP. Termín nadchádzajúcich hlasovaní má byť oznámený 1. októbra.
EK bude čeliť dvom hlasovaniam o návrhoch na vyslovenie nedôvery, ktoré 11. septembra krátko po polnoci samostatne podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE).
Hovorca predsedníčky S&D Iratxe Garcíovej Pérezovej avizoval, že ich frakcia návrhy neplánuje podporiť. Podobne sa vyjadrila aj hovorkyňa frakcie RE, hoci upozornila, že konečné stanovisko ešte nebolo prijaté.
Politico poznamenalo, že na rozdiel od hlasovania v júli, keď sa socialisti a liberáli snažili do poslednej chvíle získať od EK ústupky, je teraz atmosféra zmierlivejšia.
Podľa magazínu však v oboch frakciách pretrváva nespokojnosť. S&D nevylučuje, že v budúcnosti návrh na nedôveru podporí, ak to bude potrebné. Niektorí poslanci RE počas pondelkového stretnutia skupiny vyjadrili názor, že RE by v budúcnosti mala zostať otvorená možnosti hlasovať za nedôveru, ak predsedníčka EK nesplní ich požiadavky. „Začína byť cítiť, že ľudia sú natoľko znechutení, že začínajú uvažovať o nepredstaviteľnom,“ varoval jeden zo zdrojov.
Aj napriek týmto hrozbám viacerí europoslanci pre Politico uviedli, že odvolanie von der Leyenovej by mohlo uvrhnúť Úniu do bezprecedentnej krízy bez záruky, že jej nástupca by bol pre ich záujmy lepším.
„Mnohí ľudia na ľavej strane politického spektra túžia po zmene,“ povedal europoslanec zo skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia Erik Marquardt, „ale zmena sa môže obrátiť aj zlým smerom.“
EK pod vedením von der Leyenovej už jedno hlasovanie o nedôvere v júli ustála, keď návrh podporilo 175 europoslancov a proti bolo 360. Na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň predstavuje väčšinu všetkých členov EP. Termín nadchádzajúcich hlasovaní má byť oznámený 1. októbra.