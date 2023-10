Socialisti aj Zelení v EP veria, že Šefčovič zvládne klimatickú agendu

Brusel 4. októbra (TASR) - Skupina socialistov a demokratov (S&D) z Európskeho parlamentu (EP) v stredu uviedla, že po dôkladných vypočutiach vo Výbore EP pre životné prostredie sa rozhodla podporiť vymenovanie Maroša Šefčoviča za výkonného podpredsedu Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu a Wopkeho Hoekstru za nového eurokomisára pre oblasť klímy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Skupina S&D vyhlásila, že Šefčovič počas utorňajšieho vypočutia presvedčil, že klimatické portfólio bude v bezpečných a skúsených rukách. Holanďan Hoekstra bude pôsobiť pod jeho dohľadom a spolu majú zabezpečiť pokračovanie ambicióznej klimatickej agendy a realizáciu Európskej zelenej dohody, čo mal dosiaľ na starosti doterajší holandský eurokomisár Frans Timmermans.



Socialisti jasne načrtli svoje očakávania Európskej komisii: vytvorenie sociálnej zelenej dohody a zabezpečenie spravodlivého zeleného prechodu pre všetkých; stanovenie vedecky podložených prechodných klimatických cieľov do roku 2050; dodržiavanie zelenej dohody a úspešný výsledok klimatickej konferencie OSN (COP28) v novembri.



Podľa S&D Hoekstra počas vypočutia nebol presvedčivý, čo sa týka cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2040 či zabezpečenia finančnej solidarity s rozvojovými krajinami trpiacimi zmenou klímy a postupného rušenia dotácií na fosílne palivá. Aj preto dostal doplňujúce otázky. Socialisti naopak tvrdia, že Šefčovič predstavil jasnú a komplexnú víziu toho, čo je potrebné urobiť, aby sa zvýšili klimatické a environmentálne ambície EÚ na domácej aj medzinárodnej úrovni.



"Hoekstra sa zaviazal, že bude pripravený ísť nad rámec sociálneho klimatického fondu, aby zabezpečil sociálne spravodlivý prechod... Skutočnosť, že Hoekstra bude pod dohľadom a vo veľmi skúsených rukách výkonného podpredsedu Šefčoviča, je zárukou efektívnych opatrení v oblasti klímy," opísal situáciu koordinátor S&D vo výbore pre životné prostredie Tiemo Wölken.



Podpredseda výboru pre životné prostredie Bas Eickhout v mene frakcie Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) pripomenul, že Zelení po obidvoch vypočutiach získali dôležité záväzky zo strany eurokomisie v oblasti klimatických opatrení. Podľa jeho slov sa pravicové európske strany snažia presadiť "moratórium na ekologickú transformáciu", kým progresívne sily tlačia na eurokomisiu, aby sa držala kurzu stanoveného zelenou dohodou.



"Naša skupina má písomné prísľuby od Hoekstru aj Šefčoviča o vedecky podloženom znížení emisií CO2 o minimálne 90 percent do roku 2040. Zabezpečili sme zahrnutie konkrétnych ustanovení a dátum ukončenia dotácií na fosílne palivá aj to, že Európa podporí fond pre straty a škody na nadchádzajúcich rokovaniach COP28," uviedol Eickhout.



Ocenil tiež prísľub, že eurokomisia do konca svojho mandátu dokončí aj zákon o monitorovaní lesov, revíziu nariadenia o preprave zvierat či záväzné opatrenia EÚ na zabránenie uvoľňovaniu mikroplastov do životného prostredia.



"Do konca mandátu je málo času a nemôžeme nechať posty, ktoré sa zameriavajú na klímu, prázdne, pretože svet horí. Budeme pozorne sledovať prácu Hoekstru a Šefčoviča, aby sme zaistili, že sa zelená dohoda uskutoční," odkázal Eickhout.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)