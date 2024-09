Socialisti naznačili, za akých podmienok podporia Európsku komisiu

Brusel 10. septembra (TASR) - Zloženie budúcej Európskej komisie (EK) musí odzrkadľovať rodovú vyváženosť, silné zameranie sa na sociálne práva a musí dbať aj na spravodlivé rozdelenie pozícií výkonných podpredsedov v súlade s rozložením politických síl v Európskom parlamente (EP). Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v utorok zverejnili najvyšší predstavitelia európskych sociálnych demokratov, informuje bruselský spravodajca TASR.



Strana európskych socialistov (PES) a Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D) v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že ak sa ich očakávania nenaplnia, pre lídrov a predstaviteľov tejto politickej skupiny "bude veľmi ťažké, ba priam nemožné" podporiť nominantov na eurokomisárov, ktorých predstaví predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Von der Leyenová mala podľa pôvodných plánov predstaviť zloženie novej eurokomisie s menami komisárov 11. septembra, nakoniec tak urobí až 17. septembra počas plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu.



"Ignorovanie procesu spitzenkandidátov, podkopávanie rodovej vyváženosti v kolégiu komisárov, vymenovanie komisára pre zamestnanosť, ktorého oddanosť sociálnym právam je prinajlepšom otázna, proaktívne vtiahnutie ECR do srdca Európskej komisie - to by bol recept na stratu podpory progresívcov," uviedla v správe pre médiá líderka frakcie S&D Iratxe Garcíová Pérezová.



Upozornila, že von der Leyenová pred eurovoľbami hovorila, že politické zloženie nového europarlamentu rozhodne o zložení novej exekutívy EÚ, a dodala, že ak existuje v EP proeurópska väčšina s dohodou o proeurópskom smerovaní, tak to treba uviesť do praxe.



Predseda PES Stefan Löfven upozornil, že správy o možnom zložení eurokomisie vedú k riziku, že sa prekročí rámec porozumenia, ktorý socialisti mali s von der Leyenovou.



"Naša podpora nikdy nebola bianko šekom. Vždy nám bolo jasné, že budúca eurokomisia musí splniť naše očakávania z hľadiska politiky aj princípov. Predsedníčka musí zabezpečiť, aby kolégium komisárov bolo pripravené plne rešpektovať politické usmernenia, ktoré sme podporili," odkázal Löfven.



Podľa platných nominácií členských krajín v exekutíve EÚ nebude kandidát socialistov na šéfa eurokomisie Nicolas Schmit. Luxembursko namiesto neho nominovalo europoslanca z Európskej ľudovej strany (EPP).



Socialisti sa obávajú, že budúca eurokomisia nebude primerane odrážať kľúčové európske hodnoty a pokrokové priority, a že nebude zaistená rodová rovnováha v kolégiu komisárov. Chcú, aby portfólio pre zamestnanosť dostal kandidát z rodiny socialistov, a kriticky vnímajú, že jedným z piatich výkonných podpredsedov EK by mal byť Talian Raffaele Fitto patriaci k frakcii Európski konzervatívci a reformisti (ECR).



Európski socialisti vo voľbách do Európskeho parlamentu získali 136 kresiel a zostali druhou najväčšou silou v zákonodarnom zbore EÚ. V zložení novej 27-člennej eurokomisie by mali mať šiestich komisárov z tábora sociálnych demokratov. Najviac eurokomisárov, 14, bolo nominovaných táborom EPP, piatich nominovali liberálne vlády, taliansky komisár bude zastupovať ECR a maďarský novú krajne pravicovú politickú frakciu Patrioti pre Európu (PfE).